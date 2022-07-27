https://arabic.sputniknews.com/20220727/مقتل-ما-لا-يقل-عن-15-جنديا-في-سلسلة-هجمات-إرهابية-في-جنوب-غرب-مالي-1065668549.html
مقتل ما لا يقل عن 15 جنديا في سلسلة هجمات إرهابية في جنوب غرب مالي
مقتل ما لا يقل عن 15 جنديا في سلسلة هجمات إرهابية في جنوب غرب مالي
قتل ما لا يقل عن 15 جنديا وثلاثة مدنيين نتيجة لسلسلة من الهجمات الإرهابية في بلدة كالومبا بجنوب غرب مالي. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T23:33+0000
2022-07-27T23:33+0000
2022-07-27T23:33+0000
أخبار مالي
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موسكو - سبوتنيك. وحسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء لا تزال التفاصيل الإضافية للحوادث غير معروفة.تم زعزعة استقرار الوضع في مالي في عام 2012 عندما استولى مسلحو الطوارق على أراض شاسعة في الجزء الشمالي من البلاد.وتصاعد الصراع أكثر بسبب أنشطة الإسلاميين والقوات الموالية للزعيم الليبي السابق معمر القذافي وكذلك التدخل الفرنسي.والأسبوع الماضي، أعلن مسلحون ينتمون إلى جماعة القاعدة الإرهابية (المحظورة في روسيا) مسؤوليتهم عن هجوم مميت في بلدة كاتي.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/مالي-مقتل-6-أشخاص-في-هجوم-مسلح-قرب-العاصمة-باماكو-1065157533.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي
مقتل ما لا يقل عن 15 جنديا في سلسلة هجمات إرهابية في جنوب غرب مالي
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قتل ما لا يقل عن 15 جنديا وثلاثة مدنيين نتيجة لسلسلة من الهجمات الإرهابية في بلدة كالومبا بجنوب غرب مالي.
موسكو - سبوتنيك
. وحسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء لا تزال التفاصيل الإضافية للحوادث غير معروفة.
تم زعزعة استقرار الوضع في مالي في عام 2012 عندما استولى مسلحو الطوارق على أراض شاسعة في الجزء الشمالي من البلاد.
وتصاعد الصراع أكثر بسبب أنشطة الإسلاميين والقوات الموالية للزعيم الليبي السابق معمر القذافي وكذلك التدخل الفرنسي.
والأسبوع الماضي، أعلن مسلحون ينتمون إلى جماعة القاعدة الإرهابية (المحظورة في روسيا) مسؤوليتهم عن هجوم مميت في بلدة كاتي.