https://arabic.sputniknews.com/20220727/ملك-الأردن-يستقبل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-ويؤكد-ضرورة-تحقيق-السلام-العادل-والشامل-وفقا-لحل-الدولتين-1065640758.html
ملك الأردن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ويؤكد ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين
ملك الأردن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ويؤكد ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين
التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في قصر الحسينية في عمان. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:51+0000
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وأفاد الديوان الملكي الأردني، بأن الملك عبد الله الثاني، أكد خلال اللقاء، "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها".وأشار إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.وكان العاهل الأردني ناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأردن، الأسبوع الماضي، إمكانية تأثير الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على مسار مفاوضات السلام.وأفاد بيان للديوان الملكي، عقب لقاء العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني اليوم بقصر الحسينية، بأن "اللقاء تناول التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وأطلع عباس ملك الأردن على تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. كما ناقش الطرفان نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وقمة جدة التي ناقشت ضمن موضوعاتها القضية الفسطينية.واتفق الرئيس الفسطيني وملك الأردن على التنسيق بينهما بما يخدم البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
ملك الأردن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ويؤكد ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفقا لحل الدولتين
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التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في قصر الحسينية في عمان.
وأفاد الديوان الملكي الأردني، بأن الملك عبد الله الثاني، أكد خلال اللقاء، "ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها".
وأشار إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، مشددا على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وكان العاهل الأردني ناقش مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأردن، الأسبوع الماضي، إمكانية تأثير الانتخابات الإسرائيلية
المقبلة على مسار مفاوضات السلام.
وأفاد بيان للديوان الملكي، عقب لقاء العاهل الأردني
والرئيس الفلسطيني اليوم بقصر الحسينية، بأن "اللقاء تناول التطورات في المنطقة، خاصة الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتأثيرها على فرص استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأطلع عباس ملك الأردن على تطورات القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني. كما ناقش الطرفان نتائج زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وقمة جدة التي ناقشت ضمن موضوعاتها القضية الفسطينية.
واتفق الرئيس الفسطيني وملك الأردن على التنسيق بينهما بما يخدم البلدين.