https://arabic.sputniknews.com/20220727/موسكو-وطهران-تتفقان-على-توريد-إيران-لقطع-غيار-وصيانة-للطائرات-الروسية--1065619827.html
موسكو وطهران تتفقان على توريد إيران لقطع غيار وصيانة للطائرات الروسية
موسكو وطهران تتفقان على توريد إيران لقطع غيار وصيانة للطائرات الروسية
أعلنت موسكو وطهران عن توصلهما لاتفاقات عدة تتمحور بشأن مجال الطيران المدني، حيث أكدت إيران على استعدادها لتوريد قطع غيار وصيانة للطائرات الروسية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:22+0000
2022-07-27T06:22+0000
2022-07-27T06:37+0000
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل إدارة الطيران المدني الإيراني الذي قال إن "إيران قررت توقيع اتفاقية بشأن تصدير معدات وقطع غيار إلى روسيا وكذلك صيانة الطائرات الروسية.كما اتفق الطرفان الروسي والإيراني على رفع عدد الرحلات بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
موسكو وطهران تتفقان على توريد إيران لقطع غيار وصيانة للطائرات الروسية
06:22 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 06:37 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت موسكو وطهران عن توصلهما لاتفاقات عدة تتمحور بشأن مجال الطيران المدني، حيث أكدت إيران على استعدادها لتوريد قطع غيار وصيانة للطائرات الروسية.
وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل إدارة الطيران المدني الإيراني الذي قال إن "إيران قررت توقيع اتفاقية بشأن تصدير معدات وقطع غيار إلى روسيا وكذلك صيانة الطائرات الروسية.
كما اتفق الطرفان الروسي والإيراني على رفع عدد الرحلات بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.
وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي
، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.