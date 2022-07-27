عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220727/موسكو-وطهران-تتفقان-على-توريد-إيران-لقطع-غيار-وصيانة-للطائرات-الروسية--1065619827.html
موسكو وطهران تتفقان على توريد إيران لقطع غيار وصيانة للطائرات الروسية
موسكو وطهران تتفقان على توريد إيران لقطع غيار وصيانة للطائرات الروسية
أعلنت موسكو وطهران عن توصلهما لاتفاقات عدة تتمحور بشأن مجال الطيران المدني، حيث أكدت إيران على استعدادها لتوريد قطع غيار وصيانة للطائرات الروسية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T06:22+0000
2022-07-27T06:37+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781329_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb141549fa73ba9fd2f475e1e47055ec.jpg
وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل إدارة الطيران المدني الإيراني الذي قال إن "إيران قررت توقيع اتفاقية بشأن تصدير معدات وقطع غيار إلى روسيا وكذلك صيانة الطائرات الروسية.كما اتفق الطرفان الروسي والإيراني على رفع عدد الرحلات بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048781329_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_418a7c5d25c879431d9e201ef400b408.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

موسكو وطهران تتفقان على توريد إيران لقطع غيار وصيانة للطائرات الروسية

06:22 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 06:37 GMT 27.07.2022)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت موسكو وطهران عن توصلهما لاتفاقات عدة تتمحور بشأن مجال الطيران المدني، حيث أكدت إيران على استعدادها لتوريد قطع غيار وصيانة للطائرات الروسية.
وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل إدارة الطيران المدني الإيراني الذي قال إن "إيران قررت توقيع اتفاقية بشأن تصدير معدات وقطع غيار إلى روسيا وكذلك صيانة الطائرات الروسية.
كما اتفق الطرفان الروسي والإيراني على رفع عدد الرحلات بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.
وزار الرئيس فلاديمير بوتين طهران، الأسبوع الماضي، في رحلة استغرقت 24 ساعة، حيث بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قضايا التعاون الثنائي، بالإضافة إلى القضايا الدولية، وحضر القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала