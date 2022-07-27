https://arabic.sputniknews.com/20220727/ميدفيديف-ينشر-خريطة-جديدة-لأوروبا-تظهر-فيها-أراضي-أوكرانيا-موزعة-بين-عدة-دول-صور-1065662524.html

ميدفيديف ينشر خريطة جديدة لأوروبا تظهر فيها أراضي أوكرانيا موزعة بين عدة دول... صور

ميدفيديف ينشر خريطة جديدة لأوروبا تظهر فيها أراضي أوكرانيا موزعة بين عدة دول... صور

نشر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، خرائط تظهر أوجه الاختلاف، بين ما يظنه الرئيس الأوكراني، وبين وما يتوقع المحللون الغربيون... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T19:09+0000

2022-07-27T19:09+0000

2022-07-27T19:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102286/63/1022866345_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_e3f3d38f8e46408be94b0cf4ff60ed85.jpg

وشارك ميدفيديف على قناته في تلغرام خريطة تظهر فيها معظم أراضي أوكرانيا الحالية موزعة بين عدة دول كروسيا وبولندا ورومانيا، مشيرا إلى وجود اختلاف بين ما يعتقده الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وما يعتقده المحللون الغربين عن حال أوكرانيا.وقال ميدفيديف في تعليقه على المنشور: "في دماغ رئيس أوكرانيا، المتضررة من المؤثرات العقلية، تظهر الصورة التالية للمستقبل المشرق لبلاده (الشكل. 1)".وتابع ميدفيديف: "أما المحللون الغربيون يعتقدون أن هذا سيكون هو واقع الحال بالفعل (الشكل 2)".وتظهر في الصورة الأولى "الشكل1" (рис. 1) التي أشار ميدفيفيف إلى أنها موجودة فقط في خيال الرئيس الأوكراني، خريطة لأوكرانيا سابقا مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وجزء من أراضي روسيا الاتحادية، وهي شبه جزيرة القرم (أوكرانيا قبل عام 2014).أما في الصورة الثانية "الشكل 2" (рис. 2) التي نوه ميدفيديف إلى أن المحللون الغربيون يعتقدون أنها سيكون واقع الحال، تظهر أوكرانيا وقد خسرت الكثير من أراضيها التي توزعت بين روسيا وبولندا ورومانيا.وقال غافريلوف في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول التعاون في مجال الأمن: "زيادة توريد الأسلحة الغربية إلى كييف قد يجبر روسيا إلى اتخاذ رد صارم".وأشار إلى أن الخصائص التكتيكية والتقنية للأسلحة والمعدات الغربية المستخدمة في أوكرانيا تشكل تهديدًا للمواطنين الروس.وأضاف الدبلوماسي الروسي: "في ظل هذه الظروف، فإننا سندفع النازيين الجدد بعيدًا عن حدودنا بما يتناسب مع مدى أنظمة الصواريخ التي تستخدمها كييف".

https://arabic.sputniknews.com/20220727/روسيا-تزويد-كييف-بالسلاح-الغربي-قد-يجبر-روسيا-على-رد-صارم-يتناسب-ومدى-قاذفات-الصواريخ-المستخدمة-1065658044.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم