https://arabic.sputniknews.com/20220727/ناسا-تخطط-لإطلاق-مروحيتين-إلى-المريخ-1065665855.html
ناسا تخطط لإطلاق مروحيتين إلى المريخ
ناسا تخطط لإطلاق مروحيتين إلى المريخ
تخطط وكالة ناسا الأمريكية لإطلاق مروحيتين صغيرتين إضافيتين إلى المريخ لإعادة عينات من صخور وتربة الكوكب الأحمر للأرض. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T20:55+0000
2022-07-27T20:55+0000
2022-07-27T20:55+0000
ناسا
كوكب المريخ
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وبموجب الخطة التي أعلنتها ناسا اليوم الأربعاء، ستؤدي مركبة المثابرة التابعة لها على سطح المريخ مهمة مزدوجة وسوف تنقل ذاكرة التخزين إلى الصاروخ الذي سينقل المروحيتين إلى الكوكب بعد عشر سنوات.وجمعت "المثابرة" بالفعل 11 عينة مع التخطيط لمزيد من التنقيب عن الصخور، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي حال تعطلت مركبة "المثابرة"، فإن الطائرتين الجاري بناؤهما وستطلقان في وقت لاحق سوف تحملان العينات على الصاروخ بدلا منها.تزن المروحية الواحدة 4 أرطال (1.8 كجم) فقط. وقال مسؤولو ناسا إن أداء المثابرة المثير للإعجاب في المريخ دفعهم إلى التخلي عن خطتهم لإطلاق مركبة فضائية منفصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/ناسا-تؤجل-إطلاق-مسبار-مصمم-للبحث-عن-المياه-على-سطح-القمر-1065270959.html
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ناسا, كوكب المريخ
ناسا تخطط لإطلاق مروحيتين إلى المريخ
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تخطط وكالة ناسا الأمريكية لإطلاق مروحيتين صغيرتين إضافيتين إلى المريخ لإعادة عينات من صخور وتربة الكوكب الأحمر للأرض.
وبموجب الخطة التي أعلنتها ناسا اليوم الأربعاء، ستؤدي مركبة المثابرة التابعة لها على سطح المريخ مهمة مزدوجة وسوف تنقل ذاكرة التخزين إلى الصاروخ الذي سينقل المروحيتين إلى الكوكب بعد عشر سنوات.
وجمعت "المثابرة" بالفعل 11 عينة مع التخطيط لمزيد من التنقيب عن الصخور، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس"
.
وفي حال تعطلت مركبة "المثابرة"، فإن الطائرتين الجاري بناؤهما وستطلقان في وقت لاحق سوف تحملان العينات على الصاروخ بدلا منها.
تزن المروحية الواحدة 4 أرطال (1.8 كجم) فقط. وقال مسؤولو ناسا إن أداء المثابرة المثير للإعجاب في المريخ دفعهم إلى التخلي عن خطتهم لإطلاق مركبة فضائية منفصلة.