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ناسا تخطط لإطلاق مروحيتين إلى المريخ
ناسا تخطط لإطلاق مروحيتين إلى المريخ
تخطط وكالة ناسا الأمريكية لإطلاق مروحيتين صغيرتين إضافيتين إلى المريخ لإعادة عينات من صخور وتربة الكوكب الأحمر للأرض. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
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ناسا
كوكب المريخ
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وبموجب الخطة التي أعلنتها ناسا اليوم الأربعاء، ستؤدي مركبة المثابرة التابعة لها على سطح المريخ مهمة مزدوجة وسوف تنقل ذاكرة التخزين إلى الصاروخ الذي سينقل المروحيتين إلى الكوكب بعد عشر سنوات.وجمعت "المثابرة" بالفعل 11 عينة مع التخطيط لمزيد من التنقيب عن الصخور، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي حال تعطلت مركبة "المثابرة"، فإن الطائرتين الجاري بناؤهما وستطلقان في وقت لاحق سوف تحملان العينات على الصاروخ بدلا منها.تزن المروحية الواحدة 4 أرطال (1.8 كجم) فقط. وقال مسؤولو ناسا إن أداء المثابرة المثير للإعجاب في المريخ دفعهم إلى التخلي عن خطتهم لإطلاق مركبة فضائية منفصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/ناسا-تؤجل-إطلاق-مسبار-مصمم-للبحث-عن-المياه-على-سطح-القمر-1065270959.html
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ناسا, كوكب المريخ

ناسا تخطط لإطلاق مروحيتين إلى المريخ

20:55 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / Jack Guez رواد فضاء من فريق من أوروبا وإسرائيل يرتدون بدلات فضائية خلال مهمة تدريبية لكوكب المريخ، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021.
رواد فضاء من فريق من أوروبا وإسرائيل يرتدون بدلات فضائية خلال مهمة تدريبية لكوكب المريخ، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Jack Guez
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تخطط وكالة ناسا الأمريكية لإطلاق مروحيتين صغيرتين إضافيتين إلى المريخ لإعادة عينات من صخور وتربة الكوكب الأحمر للأرض.
وبموجب الخطة التي أعلنتها ناسا اليوم الأربعاء، ستؤدي مركبة المثابرة التابعة لها على سطح المريخ مهمة مزدوجة وسوف تنقل ذاكرة التخزين إلى الصاروخ الذي سينقل المروحيتين إلى الكوكب بعد عشر سنوات.
العربة الجوالة فايبر التابعة لوكالة ناسا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
"ناسا" تؤجل إطلاق مسبار مصمم للبحث عن المياه على سطح القمر
19 يوليو, 10:03 GMT
وجمعت "المثابرة" بالفعل 11 عينة مع التخطيط لمزيد من التنقيب عن الصخور، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وفي حال تعطلت مركبة "المثابرة"، فإن الطائرتين الجاري بناؤهما وستطلقان في وقت لاحق سوف تحملان العينات على الصاروخ بدلا منها.
تزن المروحية الواحدة 4 أرطال (1.8 كجم) فقط. وقال مسؤولو ناسا إن أداء المثابرة المثير للإعجاب في المريخ دفعهم إلى التخلي عن خطتهم لإطلاق مركبة فضائية منفصلة.
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