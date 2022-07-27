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نتنياهو يتهم غانتس ولابيد بافتعال أزمة العلاقات مع روسيا
نتنياهو يتهم غانتس ولابيد بافتعال أزمة العلاقات مع روسيا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، أن أزمة العلاقات بين إسرائيل وروسيا قد تؤدي إلى تهديد الأمن القومي. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T07:19+0000
2022-07-27T07:19+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات نتنياهو الذي قال "نحن في خضم أزمة خطيرة في العلاقات بين روسيا وإسرائيل يمكننا ويجب علينا التغلب على هذه الأزمة، فعلى مر السنين طورنا بشكل مسؤول علاقة متوازنة مع روسيا لقد حرصنا على حماية المصالح الحيوية لدولة إسرائيل ومواطنيها من خلال حرية إعادة اليهود من روسيا وتعليم اليهود".وأضاف قائلا: " كذلك أنشطة الوكالة اليهودية "سخنوت" ودفع معاشات تقاعدية للمهاجرين من روسيا، بالإضافة إلى نقل ودفن رفات الرقيب زكريا باومل وإطلاق سراح مواطن إسرائيلي من السجن ومساعدة فورية في إطفاء حريق واسع في جبل الكرمل".وتابع السياسي أنه عمل بالدرجة الأولى "لتحقيق هدف رئيسي واحد وقد حققناه من خلال تنسيق الإجراءات لضمان الأمن بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي في سماء سوريا"، وهذا التنسيق للعمل "عنصر أساسي" لأمننا القومي وله معنى بالغ".ولفت نتنياهو قائلا: "إنني قلق من أن ما بنيناه على مر السنين ينهار أمام أعيننا في الأسابيع الأخيرة وعندما نعود إلى قيادة البلاد سننشئ حكومة مستقرة وقوية وذات خبرة ونصلح ما ينهار الآن ولدي طلب واحد ليائير لابيد وبيني غانتس توقفوا عن الكلام وسلوككم يهدد أمننا القومي إذا لم تتوقف الأزمة على الفور، مضيفا أن "هذا قد يؤدي إلى أضرار جسيمة لأمتنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220726/خلاف-سخنوت-ذريعة-لتدمير-العلاقات-بين-روسيا-وإسرائيل-1065598160.html
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العالم

نتنياهو يتهم غانتس ولابيد بافتعال أزمة العلاقات مع روسيا

07:19 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، أن أزمة العلاقات بين إسرائيل وروسيا قد تؤدي إلى تهديد الأمن القومي.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات نتنياهو الذي قال "نحن في خضم أزمة خطيرة في العلاقات بين روسيا وإسرائيل يمكننا ويجب علينا التغلب على هذه الأزمة، فعلى مر السنين طورنا بشكل مسؤول علاقة متوازنة مع روسيا لقد حرصنا على حماية المصالح الحيوية لدولة إسرائيل ومواطنيها من خلال حرية إعادة اليهود من روسيا وتعليم اليهود".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
خلاف "سخنوت" ذريعة لتدمير العلاقات بين روسيا وإسرائيل
أمس, 13:10 GMT
وأضاف قائلا: " كذلك أنشطة الوكالة اليهودية "سخنوت" ودفع معاشات تقاعدية للمهاجرين من روسيا، بالإضافة إلى نقل ودفن رفات الرقيب زكريا باومل وإطلاق سراح مواطن إسرائيلي من السجن ومساعدة فورية في إطفاء حريق واسع في جبل الكرمل".
وتابع السياسي أنه عمل بالدرجة الأولى "لتحقيق هدف رئيسي واحد وقد حققناه من خلال تنسيق الإجراءات لضمان الأمن بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي في سماء سوريا"، وهذا التنسيق للعمل "عنصر أساسي" لأمننا القومي وله معنى بالغ".
ولفت نتنياهو قائلا: "إنني قلق من أن ما بنيناه على مر السنين ينهار أمام أعيننا في الأسابيع الأخيرة وعندما نعود إلى قيادة البلاد سننشئ حكومة مستقرة وقوية وذات خبرة ونصلح ما ينهار الآن ولدي طلب واحد ليائير لابيد وبيني غانتس توقفوا عن الكلام وسلوككم يهدد أمننا القومي إذا لم تتوقف الأزمة على الفور، مضيفا أن "هذا قد يؤدي إلى أضرار جسيمة لأمتنا".
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