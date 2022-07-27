https://arabic.sputniknews.com/20220727/نيمار-يواجه-عقوبة-السجن-قبل-مونديال-قطر-2022-1065650885.html
نيمار يواجه عقوبة السجن قبل مونديال قطر 2022
نيمار يواجه عقوبة السجن قبل مونديال قطر 2022
يواجه اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عقوبة السجن، وذلك قبل خوض منافسات مونديال قطر 2022. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:13+0000
2022-07-27T14:13+0000
2022-07-27T14:13+0000
رياضة
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وأفادت شبكة "فوكس سبورتس"، بأنه من المقرر أن يخضع نيمار للمحاكمة في مدينة برشلونة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بسبب مخالفات ضريبية مزعومة في صفقة انتقاله إلي البارسا.وذكرت الشبكة، أن "الادعاء يطالب بسجن النجم البرازيلي نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى تغريم نادي برشلونة 8.4 مليون يورو".كما كشفت الشبكة أنه من المقرر أن يخضع كلا من من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيسا برشلونة السابقين، للمحاكمة أيضا بتهمة الفساد والاحتيال في التعاقد مع نيمار.يشار إلى أن نيمار كان انضم إلى برشلونة في صيف 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، ولعب مع الفريق الكتالوني لمدة 4 سنوات قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.ولعب البرازيلي نيمار البالغ من العمر 30 عاما، 186 مباراة مع فريق برشلونة سجل خلالها 105 أهداف وحقق 8 ألقاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/نيمار-لا-أريد-الرحيل-عن-باريس-سان-جيرمان-1065502536.html
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رياضة
نيمار يواجه عقوبة السجن قبل مونديال قطر 2022
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يواجه اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عقوبة السجن، وذلك قبل خوض منافسات مونديال قطر 2022.
وأفادت شبكة "فوكس سبورتس"، بأنه من المقرر أن يخضع نيمار للمحاكمة في مدينة برشلونة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بسبب مخالفات ضريبية مزعومة في صفقة انتقاله إلي البارسا.
وذكرت الشبكة، أن "الادعاء يطالب بسجن النجم البرازيلي نيمار لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى تغريم نادي برشلونة 8.4 مليون يورو".
كما كشفت الشبكة أنه من المقرر أن يخضع كلا من من ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيسا برشلونة السابقين، للمحاكمة أيضا بتهمة الفساد والاحتيال في التعاقد مع نيمار.
يشار إلى أن نيمار كان انضم إلى برشلونة في صيف 2013 قادما من سانتوس البرازيلي، ولعب مع الفريق الكتالوني لمدة 4 سنوات قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان.
ولعب البرازيلي نيمار
البالغ من العمر 30 عاما، 186 مباراة مع فريق برشلونة سجل خلالها 105 أهداف وحقق 8 ألقاب.