https://arabic.sputniknews.com/20220727/واشنطن-نعمل-مع-الدول-الأوروبية-لزيادة-صادراتنا-من-الغاز-الطبيعي-المسال-إليها-1065657312.html

واشنطن: نعمل مع الدول الأوروبية لزيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال إليها

واشنطن: نعمل مع الدول الأوروبية لزيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال إليها

قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأوروبية المهتمة بزيادة... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T16:14+0000

2022-07-27T16:14+0000

2022-07-27T16:14+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

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واشنطن- سبوتنيك. وأخبر فرنانديز لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن قابل مسؤولين في عدد من الدول الأوروبية التي تتطلع إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.وقال المسؤول الأمريكي: "إننا نعمل أيضا على البنية التحتية في أوروبا لمحاولة بناء أنواع المنشآت التي ستقبل تصدير الغاز الطبيعي المسال".وأشار فرنانديز إلى أن الولايات المتحدة رفعت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الأوروبية إلى 3 أمثالها هذا العام وحده، وهي الآن أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى القارة بحصة 75% من إجمالي مدخلات الغاز الطبيعي المسال.وقال إن واشنطن تعمل بالفعل مع شركاء في جميع أنحاء العالم، "لفهم قدرتهم واستعدادهم لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتخصيص هذه الكميات للمشترين الأوروبيين".وأضاف فرنانديز أيضا أن الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لفطم أوروبا عن الغاز والنفط الروسي، وستواصل البحث عن طرق لزيادة إمدادات الطاقة من الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.منذ نهاية العام الماضي، استوردت البلدان في أوروبا المزيد من الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ للتعويض عن انخفاض واردات خطوط الأنابيب من روسيا ولملء مخزونات تخزين الغاز الطبيعي المنخفضة تاريخيا.زادت واردات الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 63% خلال النصف الأول من عام 2022 بمتوسط ​​14.8 مليار قدم مكعب في اليوم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

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