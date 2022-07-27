https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزيرا-خارجية-تركيا-والسعودية-يبحثان-اتفاق-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1065668125.html
وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والسعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، واتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T21:38+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب بيان للخارجية التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وبحث الوزيران خلال الاتصال "العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي".كما تناول تشاووش اوغلو وبن فرحان خلال الاتصال "اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول".ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.ويتضمن الاتفاق تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-عمل-مركز-التنسيق-المشترك-لنقل-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1065589794.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, السعودية
وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
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بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والسعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، واتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب بيان للخارجية التركية، نقلته وكالة
الأناضول الرسمية.
وبحث الوزيران خلال الاتصال "العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي".
كما تناول تشاووش اوغلو وبن فرحان خلال الاتصال "اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول
".
ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.
ويتضمن الاتفاق
تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.