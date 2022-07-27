عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزيرا-خارجية-تركيا-والسعودية-يبحثان-اتفاق-تصدير-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1065668125.html
وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والسعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، واتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T21:38+0000
2022-07-27T21:38+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_059c18e838852929527091b6f822d2dc.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب بيان للخارجية التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.وبحث الوزيران خلال الاتصال "العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي".كما تناول تشاووش اوغلو وبن فرحان خلال الاتصال "اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول".ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.ويتضمن الاتفاق تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/الدفاع-الروسية-تعلن-بدء-عمل-مركز-التنسيق-المشترك-لنقل-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1065589794.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120624_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e042e42b912ead895db4e49944f17fb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم, السعودية

وزيرا خارجية تركيا والسعودية يبحثان اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية

21:38 GMT 27.07.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
تابعنا عبرTelegram
بحث وزيرا الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والسعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، واتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب بيان للخارجية التركية، نقلته وكالة الأناضول الرسمية.
وبحث الوزيران خلال الاتصال "العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي".
كما تناول تشاووش اوغلو وبن فرحان خلال الاتصال "اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول".
مفاوضات في اسطنبول لبحث قضية الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
الدفاع الروسية تعلن بدء عمل مركز التنسيق المشترك لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية
أمس, 11:01 GMT
ويوم الجمعة الماضي، وبمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، وقّع ممثلون عن روسيا وأوكرانيا، اتفاقية في إسطنبول، تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى عالقة في موانئها على البحر الأسود، التي قامت سلطات كييف بنشر مئات الألغام البحرية فيها.
ويتضمن الاتفاق تدخّل الأمم المتحدة للعمل على إزالة القيود الغربية والدولية غير المباشرة، المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.
وتوقفت عمليات الشحن من الموانئ الأوكرانية، مع انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من بطش سلطات كييف، في 24 شباط/ فبراير الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала