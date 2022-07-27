https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزيرة-الطاقة-إعادة-تشغيل-محطة-توليد-الكهرباء-بالفحم-في-فرنسا-لن-يؤثر-على-الأجندة-الخضراء-1065630233.html
وزيرة الطاقة: إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء بالفحم في فرنسا لن تؤثر على الأجندة الخضراء
وزيرة الطاقة: إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء بالفحم في فرنسا لن تؤثر على الأجندة الخضراء
قالت وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه - روناتشر، اليوم الأربعاء، إن إعادة إطلاق محتملة لمحطة سانت أفولد لتوليد الطاقة بالفحم في شمال شرق فرنسا لن تؤثر... 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:38+0000
2022-07-27T09:38+0000
2022-07-27T09:45+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقالت الوزيرة: "سنتخذ جميع الإجراءات لحماية السكان الفرنسيين. أحدها هو إعادة التشغيل المحتمل لمحطة الطاقة التي تعمل بالفحم في Saint-Avold لإنتاج الكهرباء في وقت ذروة الطلب... وهناك مادة إضافية سنعتمدها تنص على تعويض زيادة انبعاثات الكربون المرتبطة بإطلاق محطة الطاقة الحرارية هذه. ولا يغير ذلك مسار أجندتنا الخضراء من حيث تقليل الانبعاثات".وتوصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إلى اتفاق سياسي بشأن ما يسمى بخطة "حفظ الغاز من أجل شتاء آمن" بشأن تدابير منسقة لخفض الطلب على الغاز. تفترض خطة الطوارئ مسبقًا خفضًا طوعيًا بنسبة 15٪ في استهلاك الغاز الطبيعي من أغسطس 2022 إلى مارس 2023، والذي ستطبقه الدول الأعضاء "بإجراءات من اختيارها".
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العالم, أخبار فرنسا
وزيرة الطاقة: إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء بالفحم في فرنسا لن تؤثر على الأجندة الخضراء
09:38 GMT 27.07.2022 (تم التحديث: 09:45 GMT 27.07.2022) تابعنا عبر
قالت وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانييه - روناتشر، اليوم الأربعاء، إن إعادة إطلاق محتملة لمحطة سانت أفولد لتوليد الطاقة بالفحم في شمال شرق فرنسا لن تؤثر على الوفاء بالالتزامات لخفض انبعاثات الكربون حيث تستعد الحكومة لاعتماد تشريع للتعويض عن التصريف الضار.
وقالت الوزيرة: "سنتخذ جميع الإجراءات لحماية السكان الفرنسيين. أحدها هو إعادة التشغيل المحتمل لمحطة الطاقة التي تعمل بالفحم في Saint-Avold لإنتاج الكهرباء في وقت ذروة الطلب... وهناك مادة إضافية سنعتمدها تنص على تعويض زيادة انبعاثات الكربون المرتبطة بإطلاق محطة الطاقة الحرارية هذه. ولا يغير ذلك مسار أجندتنا الخضراء من حيث تقليل الانبعاثات".
وتوصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إلى اتفاق سياسي بشأن ما يسمى بخطة "حفظ الغاز من أجل شتاء آمن" بشأن تدابير منسقة لخفض الطلب على الغاز. تفترض خطة الطوارئ مسبقًا خفضًا طوعيًا بنسبة 15٪ في استهلاك الغاز الطبيعي من أغسطس 2022 إلى مارس 2023، والذي ستطبقه الدول الأعضاء "بإجراءات من اختيارها".