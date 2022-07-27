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https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزيرة-الطاقة-فرنسا-تستعد-لإعادة-تشغيل-18-مفاعلا-نوويا-بعد-الصيانة-1065649774.html
وزيرة الطاقة: فرنسا تستعد لإعادة تشغيل 18 مفاعلا نوويا بعد الصيانة
وزيرة الطاقة: فرنسا تستعد لإعادة تشغيل 18 مفاعلا نوويا بعد الصيانة
قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر يوم الأربعاء إن 18 مفاعلا نوويا ستستأنف قريبا العمل بعد أعمال الصيانة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:00+0000
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وقالت بانييه روناتشر لقناة "تي اف 1": "تم إغلاق 30 من 56 مفاعلا نوويا لأسباب مختلفة. اثنا عشر منها خارج الخدمة بسبب التآكل، بينما سيتم إعادة تشغيل 18 مفاعلا في الأسابيع المقبلة بعد الصيانة الوقائية".وأضاف المسؤول أن شركة الطاقة الفرنسية EDF حددت هذا العمل على وجه التحديد في الصيف لضمان أقصى توليد للطاقة خلال فصل الشتاء.في مايو/ أيار، اكتشفت هيئة السلامة النووية الفرنسية آثار تآكل في عدد من المفاعلات في محطات الطاقة النووية بالبلاد، مما أدى إلى إغلاقها.
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وزيرة الطاقة: فرنسا تستعد لإعادة تشغيل 18 مفاعلا نوويا بعد الصيانة

14:00 GMT 27.07.2022
© Photoمفاعل-نووي
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
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قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر يوم الأربعاء إن 18 مفاعلا نوويا ستستأنف قريبا العمل بعد أعمال الصيانة.
وقالت بانييه روناتشر لقناة "تي اف 1": "تم إغلاق 30 من 56 مفاعلا نوويا لأسباب مختلفة. اثنا عشر منها خارج الخدمة بسبب التآكل، بينما سيتم إعادة تشغيل 18 مفاعلا في الأسابيع المقبلة بعد الصيانة الوقائية".
وأضاف المسؤول أن شركة الطاقة الفرنسية EDF حددت هذا العمل على وجه التحديد في الصيف لضمان أقصى توليد للطاقة خلال فصل الشتاء.
في مايو/ أيار، اكتشفت هيئة السلامة النووية الفرنسية آثار تآكل في عدد من المفاعلات في محطات الطاقة النووية بالبلاد، مما أدى إلى إغلاقها.
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