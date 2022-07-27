https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزيرة-الطاقة-فرنسا-تستعد-لإعادة-تشغيل-18-مفاعلا-نوويا-بعد-الصيانة-1065649774.html
وزيرة الطاقة: فرنسا تستعد لإعادة تشغيل 18 مفاعلا نوويا بعد الصيانة
وزيرة الطاقة: فرنسا تستعد لإعادة تشغيل 18 مفاعلا نوويا بعد الصيانة
قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر يوم الأربعاء إن 18 مفاعلا نوويا ستستأنف قريبا العمل بعد أعمال الصيانة. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T14:00+0000
2022-07-27T14:00+0000
2022-07-27T14:00+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101486/33/1014863383_0:79:1000:642_1920x0_80_0_0_af103a00f8339dadcbdebd723f9266b7.jpg
وقالت بانييه روناتشر لقناة "تي اف 1": "تم إغلاق 30 من 56 مفاعلا نوويا لأسباب مختلفة. اثنا عشر منها خارج الخدمة بسبب التآكل، بينما سيتم إعادة تشغيل 18 مفاعلا في الأسابيع المقبلة بعد الصيانة الوقائية".وأضاف المسؤول أن شركة الطاقة الفرنسية EDF حددت هذا العمل على وجه التحديد في الصيف لضمان أقصى توليد للطاقة خلال فصل الشتاء.في مايو/ أيار، اكتشفت هيئة السلامة النووية الفرنسية آثار تآكل في عدد من المفاعلات في محطات الطاقة النووية بالبلاد، مما أدى إلى إغلاقها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101486/33/1014863383_69:0:925:642_1920x0_80_0_0_3f0d75f8c2423344b81b77a44ddb55bf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزيرة الطاقة: فرنسا تستعد لإعادة تشغيل 18 مفاعلا نوويا بعد الصيانة
تابعنا عبر
قالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر يوم الأربعاء إن 18 مفاعلا نوويا ستستأنف قريبا العمل بعد أعمال الصيانة.
وقالت بانييه روناتشر لقناة "تي اف 1": "تم إغلاق 30 من 56 مفاعلا نوويا لأسباب مختلفة. اثنا عشر منها خارج الخدمة بسبب التآكل، بينما سيتم إعادة تشغيل 18 مفاعلا في الأسابيع المقبلة بعد الصيانة الوقائية".
وأضاف المسؤول أن شركة الطاقة الفرنسية EDF حددت هذا العمل على وجه التحديد في الصيف لضمان أقصى توليد للطاقة خلال فصل الشتاء.
في مايو/ أيار، اكتشفت هيئة السلامة النووية الفرنسية آثار تآكل في عدد من المفاعلات في محطات الطاقة النووية بالبلاد، مما أدى إلى إغلاقها.