https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزير-الخارجية-المصري-يناقش-مع-نظيره-اليوناني-الأزمات-التي-يشهدها-العالم--1065639287.html
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره اليوناني الأزمات التي يشهدها العالم
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره اليوناني الأزمات التي يشهدها العالم
تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:20+0000
2022-07-27T11:20+0000
2022-07-27T11:20+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اليونان
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1049477391_0:19:1472:847_1920x0_80_0_0_a0b0230341faa4adf10c8c8181723dd1.jpg
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فإن الاتصال الهاتفي جاء في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة.وأوضح حافظ أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصر-وقبرص-واليونان-توقع-بيانا-مشتركا-للتعاون-الأمني-لمواجهة-التحديات-في-شرق-المتوسط-1063930979.html
مصر
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1049477391_77:0:1385:981_1920x0_80_0_0_9472062790d26bfdba8925d2bc097727.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره اليوناني الأزمات التي يشهدها العالم
تابعنا عبر
تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فإن الاتصال الهاتفي جاء في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة.
وأوضح حافظ أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية
والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.