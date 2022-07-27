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وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره اليوناني الأزمات التي يشهدها العالم
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره اليوناني الأزمات التي يشهدها العالم
تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T11:20+0000
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وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فإن الاتصال الهاتفي جاء في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة.وأوضح حافظ أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مصر-وقبرص-واليونان-توقع-بيانا-مشتركا-للتعاون-الأمني-لمواجهة-التحديات-في-شرق-المتوسط-1063930979.html
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وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره اليوناني الأزمات التي يشهدها العالم

11:20 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.
وبحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري، نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فإن الاتصال الهاتفي جاء في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
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وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة.
وأوضح حافظ أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.
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