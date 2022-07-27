https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزير-الداخلية-الإيراني-نتعرض-لحرب-شاملة-على-كل-الأبعاد-1065649660.html
وزير الداخلية الإيراني: نتعرض لحرب شاملة على كل الأبعاد
وزير الداخلية الإيراني: نتعرض لحرب شاملة على كل الأبعاد
قال وزير الداخلية في إيران أحمد وحيدي إن بلاده تتعرض لحرب شاملة على مختلف الأبعاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:59+0000
2022-07-27T13:59+0000
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وأوضح الوزير، أن هذه الحرب تطالب جوانب ثقافية وأمنية واقتصادية وإعلامية، مشددا على أن "الأعداء يريدون فرض نفوذهم علينا".وتابع الوزير: "العدو فشل في مختلف المجالات.. لقد شن حربًا شاملة علينا، وهذه الحرب لها أبعاد مختلفة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت إلى أن الجانب الأمني من الحرب "يقوم على الإرهاب والتخريب والركوب على موجة الاستياء. وبهذه الطريقة يحاول العدو القيام بنشاطات داخل البلاد".وأضاف: "لحسن الحظ تم إحباط الكثير من هذه الأنشطة بجهود قوات الأمن؛ لكن باستخدام أدوات الإعلام، ما زالوا يحاولون الإيحاء بنجاحهم في بعض الحالات".وتابع الوزير: "اليوم يشن العدو إضافة إلى الحرب الأمنية حربا ثقافية هائلة حول المبادئ الفكرية وفي الرؤية والتفكير، لذلك يحاول العدو في المجال الثقافي اتخاذ إجراءات واسعة في جميع الأبعاد الثلاثة هذه بطرق مختلفة".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الجيش-الإيراني-جاهزون-لتصدیر-أسلحتنا-ومعداتنا-العسكریة-1065307685.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
وزير الداخلية الإيراني: نتعرض لحرب شاملة على كل الأبعاد
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قال وزير الداخلية في إيران أحمد وحيدي إن بلاده تتعرض لحرب شاملة على مختلف الأبعاد.
وأوضح الوزير، أن هذه الحرب تطالب جوانب ثقافية وأمنية واقتصادية وإعلامية، مشددا على أن "الأعداء يريدون فرض نفوذهم علينا".
وتابع الوزير: "العدو فشل في مختلف المجالات.. لقد شن حربًا شاملة علينا، وهذه الحرب لها أبعاد مختلفة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
ولفت إلى أن الجانب الأمني من الحرب "يقوم على الإرهاب والتخريب والركوب على موجة الاستياء. وبهذه الطريقة يحاول العدو القيام بنشاطات داخل البلاد".
وأضاف: "لحسن الحظ تم إحباط الكثير من هذه الأنشطة بجهود قوات الأمن؛ لكن باستخدام أدوات الإعلام، ما زالوا يحاولون الإيحاء بنجاحهم في بعض الحالات".
وتابع الوزير: "اليوم يشن العدو إضافة إلى الحرب الأمنية حربا ثقافية هائلة حول المبادئ الفكرية وفي الرؤية والتفكير، لذلك يحاول العدو في المجال الثقافي اتخاذ إجراءات واسعة في جميع الأبعاد الثلاثة هذه بطرق مختلفة".