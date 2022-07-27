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وزير الداخلية الإيراني: نتعرض لحرب شاملة على كل الأبعاد
وزير الداخلية الإيراني: نتعرض لحرب شاملة على كل الأبعاد
قال وزير الداخلية في إيران أحمد وحيدي إن بلاده تتعرض لحرب شاملة على مختلف الأبعاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:59+0000
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وأوضح الوزير، أن هذه الحرب تطالب جوانب ثقافية وأمنية واقتصادية وإعلامية، مشددا على أن "الأعداء يريدون فرض نفوذهم علينا".وتابع الوزير: "العدو فشل في مختلف المجالات.. لقد شن حربًا شاملة علينا، وهذه الحرب لها أبعاد مختلفة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت إلى أن الجانب الأمني من الحرب "​​يقوم على الإرهاب والتخريب والركوب على موجة الاستياء. وبهذه الطريقة يحاول العدو القيام بنشاطات داخل البلاد".وأضاف: "لحسن الحظ تم إحباط الكثير من هذه الأنشطة بجهود قوات الأمن؛ لكن باستخدام أدوات الإعلام، ما زالوا يحاولون الإيحاء بنجاحهم في بعض الحالات".وتابع الوزير: "اليوم يشن العدو إضافة إلى الحرب الأمنية حربا ثقافية هائلة حول المبادئ الفكرية وفي الرؤية والتفكير، لذلك يحاول العدو في المجال الثقافي اتخاذ إجراءات واسعة في جميع الأبعاد الثلاثة هذه بطرق مختلفة".
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الجيش-الإيراني-جاهزون-لتصدیر-أسلحتنا-ومعداتنا-العسكریة-1065307685.html
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إيران, أخبار إيران, العالم

وزير الداخلية الإيراني: نتعرض لحرب شاملة على كل الأبعاد

13:59 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / Iranian Army officeتظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران.
تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها الجيش الإيراني في 28 مايو 2022، القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي (إلى اليسار) ورئيس أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري يزوران قاعدة طائرات بدون طيار تحت الأرض، في مكان مجهول في إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
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قال وزير الداخلية في إيران أحمد وحيدي إن بلاده تتعرض لحرب شاملة على مختلف الأبعاد.
وأوضح الوزير، أن هذه الحرب تطالب جوانب ثقافية وأمنية واقتصادية وإعلامية، مشددا على أن "الأعداء يريدون فرض نفوذهم علينا".
وتابع الوزير: "العدو فشل في مختلف المجالات.. لقد شن حربًا شاملة علينا، وهذه الحرب لها أبعاد مختلفة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
ولفت إلى أن الجانب الأمني من الحرب "​​يقوم على الإرهاب والتخريب والركوب على موجة الاستياء. وبهذه الطريقة يحاول العدو القيام بنشاطات داخل البلاد".
قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، يتفقدان إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني تحت الأرض. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
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وأضاف: "لحسن الحظ تم إحباط الكثير من هذه الأنشطة بجهود قوات الأمن؛ لكن باستخدام أدوات الإعلام، ما زالوا يحاولون الإيحاء بنجاحهم في بعض الحالات".
وتابع الوزير: "اليوم يشن العدو إضافة إلى الحرب الأمنية حربا ثقافية هائلة حول المبادئ الفكرية وفي الرؤية والتفكير، لذلك يحاول العدو في المجال الثقافي اتخاذ إجراءات واسعة في جميع الأبعاد الثلاثة هذه بطرق مختلفة".
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