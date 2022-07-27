عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزير-النفط-الإيراني-أبرمنا-عقودا-لتطوير-الحقول-النفطية-بقيمة-14-مليار-دولار-1065647884.html
وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا لتطوير الحقول النفطية بقيمة 14 مليار دولار
وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا لتطوير الحقول النفطية بقيمة 14 مليار دولار
قال وزير النفط في إيران جواد اوجي، إن بلاده أبرمت عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:46+0000
2022-07-27T13:46+0000
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:1158:651_1920x0_80_0_0_c4f486ad123ccacd1b48b84d21744cae.jpg
وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء أن "الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي".وتابعت: "لقد قمنا باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتنا خلال الأشهر الأربعة الماضية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت الوزير إلى أنه "فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صادقت الحكومة اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية. حتى اليوم كان لدينا 14 مليار دولار من العقود لتطوير حقول النفط".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/إيران-قريبا-سيتم-استرجاع-النفط-المسروق-من-أثينا-بعد-قرار-المحكمة-اليونانية-العليا-1065624013.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1061749002_0:0:880:660_1920x0_80_0_0_81b2cd594f0cefe884fd572444ce5166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم

وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا لتطوير الحقول النفطية بقيمة 14 مليار دولار

13:46 GMT 27.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
تابعنا عبرTelegram
قال وزير النفط في إيران جواد اوجي، إن بلاده أبرمت عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد.
وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء أن "الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي".
وتابعت: "لقد قمنا باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتنا خلال الأشهر الأربعة الماضية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
السلطات اليونانية تحتجز سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2022
إيران: قريبا سيتم استرجاع النفط المسروق من أثينا بعد قرار المحكمة اليونانية العليا
07:50 GMT
ولفت الوزير إلى أنه "فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صادقت الحكومة اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية. حتى اليوم كان لدينا 14 مليار دولار من العقود لتطوير حقول النفط".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала