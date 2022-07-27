https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزير-النفط-الإيراني-أبرمنا-عقودا-لتطوير-الحقول-النفطية-بقيمة-14-مليار-دولار-1065647884.html
وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا لتطوير الحقول النفطية بقيمة 14 مليار دولار
وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا لتطوير الحقول النفطية بقيمة 14 مليار دولار
قال وزير النفط في إيران جواد اوجي، إن بلاده أبرمت عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T13:46+0000
2022-07-27T13:46+0000
2022-07-27T13:46+0000
إيران
العالم
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وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء أن "الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي".وتابعت: "لقد قمنا باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتنا خلال الأشهر الأربعة الماضية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".ولفت الوزير إلى أنه "فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صادقت الحكومة اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية. حتى اليوم كان لدينا 14 مليار دولار من العقود لتطوير حقول النفط".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/إيران-قريبا-سيتم-استرجاع-النفط-المسروق-من-أثينا-بعد-قرار-المحكمة-اليونانية-العليا-1065624013.html
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إيران, العالم
وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا لتطوير الحقول النفطية بقيمة 14 مليار دولار
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قال وزير النفط في إيران جواد اوجي، إن بلاده أبرمت عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد.
وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الاربعاء أن "الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي".
وتابعت: "لقد قمنا باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتنا خلال الأشهر الأربعة الماضية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
ولفت الوزير إلى أنه "فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صادقت الحكومة اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية. حتى اليوم كان لدينا 14 مليار دولار من العقود لتطوير حقول النفط".