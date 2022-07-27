https://arabic.sputniknews.com/20220727/وزير-النفط-الإيراني-نستثمر-7-مليارات-دولار-من-الموارد-المالية-المحلية-في-حقل-مشترك-مع-العراق-1065658991.html

وزير النفط الإيراني: نستثمر 7 مليارات دولار من الموارد المالية المحلية في حقل مشترك مع العراق

وزير النفط الإيراني: نستثمر 7 مليارات دولار من الموارد المالية المحلية في حقل مشترك مع العراق

أعلن جواد أوجي، وزير النفط الإيراني، اليوم الأربعاء، إبرام حكومة بلاده عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية في البلاد. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T16:48+0000

2022-07-27T16:48+0000

2022-07-27T16:48+0000

العراق

سوق النفط

إيران

العالم العربي

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وأفادت وكالة فارس للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات وزير النفط الإيراني جاءت خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، اليوم، مؤكدا خلالها أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا في تطوير الحقول النفطية مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي.وذكر جواد أوجي أن بلاده قامت باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، موضحا أن الحكومة الإيرانية صادقت اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية، وأنه حتى اليوم كان لدى بلاده 14 مليار دولار من العقود لتطوير حقول النفط.وأشار وزير النفط الإيراني إلى حجم الاستخراج من حقل "آزادكان" النفطي المشترك بين بلاده والعراق، مضيفا أن هذا الحقل النفطي هو أكبر حقل نفطي مشترك بين البلدين، حيث يتم فيه استثمار 7 مليارات دولار من الموارد المالية الإيرانية عبر 6 بنوك و6 شركات قابضة كبيرة.واستطرد جواد أوجي: "نقوم حاليا باستخراج 190 ألف برميل يوميا من هذا الحقل، وستصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 570 ألف برميل يوميا.وكان المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر قد أبدى، خلال اجتماع مجموعة العمل المشتركة للتعاون النفطي بين إيران والعراق، استعداد بلاده للتعاون مع العراق في تطوير مجال النفط والغاز بين البلدين.وقال مهر بحسب وكالة "فارس"، في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، إن "جميع جهودنا تصب في أن نتحرك في مختلف مجالات النفط والغاز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لقد حان الوقت لأن تتخذ إيران والعراق خطوات عملية للتعاون في مجال النشاطات النفطية والغازية والقطاعات العلمية والتقنية والتعليمية".وأشار إلى أن إيران تملك 400 حقل للنفط والغاز ويقع بعضها على الحدود الإيرانية العراقية، وأن طهران تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 6 ملايين برميل لليوم الواحد خلال 8 أعوام. وأن ذلك يحتاج إلى استثمار بحجم 90 مليار دولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/إيران-تبدي-استعدادها-للتعاون-مع-العراق-في-مجال-النفط-1064084367.html

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