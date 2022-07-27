https://arabic.sputniknews.com/20220727/وسط-تحذيرات-فلسطينية-تسوية-الأراضي-مخطط-إسرائيلي-جديد-لتهويد-مدينة-القدس-1065661197.html

وسط تحذيرات فلسطينية.. "تسوية الأراضي" مخطط إسرائيلي جديد لتهويد مدينة القدس

وسط تحذيرات فلسطينية.. "تسوية الأراضي" مخطط إسرائيلي جديد لتهويد مدينة القدس

في خطوة وصفها المراقبون بـ "استكمال مخطط التطهير العرقي"، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من استمرار المخطط الإسرائيلي بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في... 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T18:35+0000

2022-07-27T18:35+0000

2022-07-27T18:35+0000

أخبار فلسطين اليوم

تقارير سبوتنيك

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وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها إن جهات ومنظمات مختصة كشفت عن إقدام إسرائيل على تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات تعميق الاستيطان وسرقة أراضي المقدسيين، مؤكدة أن عملية التسوية هذه "باطلة من أساسها وغير قانونية ولا تعدو كونها امتدادا لعمليات التطهير العرقي وتوسيع نطاق التهجير القسري للمواطنين وحرمانهم من أملاكهم".وأوضحت أنه "يتم نقل ملكية تلك العقارات لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي الذي يهدف لإلغاء وشطب الوجود الإنساني الفلسطيني في أرض وطنه بمعناه التاريخي والجغرافي والثقافي والتراثي"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.تطهير عرقيوبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن كافة عمليات تسوية الأراضي والإجراءات التهويدية في القدس باطلة ولا أساس قانوني لها، ولا يعتد بها وهي إجراءات مرفوضة ومدانة بحسب القرارات الدولية التي صدرت بشأن القدس والتي ترفض أي تغيير على الوضع القانوني أو الديمغرافي أو الثقافي لمدينة القدس.وأوضح أن القانون الإسرائيلي هو سرقة لملكيات الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس الشرقية لصالح اليهود المستوطنين، وهي واحدة من أخطر عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين المقدسيين وحرمانهم من أملاكهم في جميع أحياء القدس، حيث أن ملكية عقارات القدس التي تعود ملكيتها لأصحابها الفلسطينيين يتم نقلها من دون علمهم لأسماء يهود مستوطنين وإضافة لذلك يمنع الفلسطينيون من الوصول إلى أملاكهم.وطالب شعث المجتمع الدولي بالانتصار لقرارات الشرعية الدولية وقوانينها وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان وتنفيذها على الأراضي المحتلة في فلسطينجريمة حرببدوره اعتبر زيد الأيوبي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن إصرار إسرائيل على تطبيق قوانينها المتعلقة بتسوية أراضي مدينة القدس يعكس عدم جديتها في الدخول في أي حل سياسي يؤدي إلى إنهاء احتلال مدينة القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الهدف من قيام إسرائيل بتسوية الأراضي في القدس هو توطين المستوطنين وإعطاء وجودهم شرعية من خلال تسجيل أراضي المواطنين باسم المستوطنين اليهود وتمليكهم الأراضي والعقارات لرعايا دولة الاحتلال الذين استقدمتهم السلطات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها العربية.وأشار الأيوبي إلى أن تسوية أراضي القدس المحتلة من خلال السلطات الاحتلالية والمحاكم الإسرائيلية يمثل إحدى الوسائل الاستيطانية التي تسعى من خلالها حكومة إسرائيل إلى تكريس ثقل ديمغرافي لصالح المستوطنين الإسرائيليين على حساب الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني، الأمر الذي ينحدر لجريمة حرب موصوفة وفقا لنص المادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998 المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.ودعت فلسطين المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة المتواصلة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقّعة، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.

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أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك