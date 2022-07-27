https://arabic.sputniknews.com/20220727/-غياب-زعيم-كوريا-الشمالية-عن-المؤتمر-الوطني-لقدامى-المحاربين--1065629389.html
غياب زعيم كوريا الشمالية عن المؤتمر الوطني لقدامى المحاربين
غياب زعيم كوريا الشمالية عن المؤتمر الوطني لقدامى المحاربين
أفادت وسائل إعلامية رسمية بأن كوريا الشمالية عقدت اليوم الأربعاء مؤتمرا وطنيا لقدامى المحاربين، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لنهاية الحرب الكورية 1950-1953. 27.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-27T09:19+0000
2022-07-27T09:19+0000
2022-07-27T09:19+0000
العالم
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330605_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81b0e2518275dd43a42736b9e9191771.jpg
وتم عقد المؤتمر الوطني الثامن لقدامى المحاربين في العاصمة بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، وسط غياب الزعيم كيم جونغ-أون، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA"، مشيرة إلى أن كيم لا يزال مختفيا عن الأنظار العامة منذ أكثر من أسبوعين.وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لهدنة الحرب الكورية التي تم التوقيع عليها في 27 يوليو/ تموز 1953، والتي تعرف في البلاد بـ "حرب تحرير الوطن العظيم"، حيث تم اعتبار تاريخ توقيع الهدنة بأنه "يوم النصر".يشار إلى أن هذه السنة الثالثة على التوالي التي يعقد فيها الشمال المؤتمر بمناسبة العيد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".جدير بالذكر أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، كان قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستواصل الدفاع عن قيم الحرية عبر التحالف القوي مع الولايات المتحدة.يأتي ذلك بمناسبة الانتهاء من بناء نصب تذكاري جديد لقدامى محاربي الحرب الكورية في واشنطن، حيث سيتم الكشف عن الجدار اليوم الأربعاء، خلال فعالية بحضور وزيري دفاع البلدين، والذي يتزامن مع ذكرى توقيع الهدنة الكورية عام 1953.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-كوريا-الجنوبية-نتعهد-بالدفاع-عن-الحرية-من-خلال-التحالف-القوي-مع-الولايات-المتحدة-1065626379.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/11/1062330605_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f226f5919aa824dba6a4b41f04ac83a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الشمالية
غياب زعيم كوريا الشمالية عن المؤتمر الوطني لقدامى المحاربين
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلامية رسمية بأن كوريا الشمالية عقدت اليوم الأربعاء مؤتمرا وطنيا لقدامى المحاربين، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لنهاية الحرب الكورية 1950-1953.
وتم عقد المؤتمر الوطني الثامن لقدامى المحاربين في العاصمة بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، وسط غياب الزعيم كيم جونغ-أون، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA"، مشيرة إلى أن كيم لا يزال مختفيا عن الأنظار العامة منذ أكثر من أسبوعين.
وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لهدنة الحرب الكورية التي تم التوقيع عليها في 27 يوليو/ تموز 1953، والتي تعرف في البلاد بـ "حرب تحرير الوطن العظيم"، حيث تم اعتبار تاريخ توقيع الهدنة بأنه "يوم النصر".
يشار إلى أن هذه السنة الثالثة على التوالي التي يعقد فيها الشمال المؤتمر بمناسبة العيد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب
".
جدير بالذكر أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول،
كان قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستواصل الدفاع عن قيم الحرية عبر التحالف القوي مع الولايات المتحدة.
يأتي ذلك بمناسبة الانتهاء من بناء نصب تذكاري جديد لقدامى محاربي الحرب الكورية في واشنطن، حيث سيتم الكشف عن الجدار اليوم الأربعاء، خلال فعالية بحضور وزيري دفاع البلدين، والذي يتزامن مع ذكرى توقيع الهدنة الكورية عام 1953.