https://arabic.sputniknews.com/20220727/-غياب-زعيم-كوريا-الشمالية-عن-المؤتمر-الوطني-لقدامى-المحاربين--1065629389.html

غياب زعيم كوريا الشمالية عن المؤتمر الوطني لقدامى المحاربين

غياب زعيم كوريا الشمالية عن المؤتمر الوطني لقدامى المحاربين

أفادت وسائل إعلامية رسمية بأن كوريا الشمالية عقدت اليوم الأربعاء مؤتمرا وطنيا لقدامى المحاربين، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لنهاية الحرب الكورية 1950-1953. 27.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-27T09:19+0000

2022-07-27T09:19+0000

2022-07-27T09:19+0000

العالم

كوريا الشمالية

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وتم عقد المؤتمر الوطني الثامن لقدامى المحاربين في العاصمة بيونغ يانغ، أمس الثلاثاء، وسط غياب الزعيم كيم جونغ-أون، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA"، مشيرة إلى أن كيم لا يزال مختفيا عن الأنظار العامة منذ أكثر من أسبوعين.وتحتفل كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لهدنة الحرب الكورية التي تم التوقيع عليها في 27 يوليو/ تموز 1953، والتي تعرف في البلاد بـ "حرب تحرير الوطن العظيم"، حيث تم اعتبار تاريخ توقيع الهدنة بأنه "يوم النصر".يشار إلى أن هذه السنة الثالثة على التوالي التي يعقد فيها الشمال المؤتمر بمناسبة العيد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".جدير بالذكر أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، كان قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده ستواصل الدفاع عن قيم الحرية عبر التحالف القوي مع الولايات المتحدة.يأتي ذلك بمناسبة الانتهاء من بناء نصب تذكاري جديد لقدامى محاربي الحرب الكورية في واشنطن، حيث سيتم الكشف عن الجدار اليوم الأربعاء، خلال فعالية بحضور وزيري دفاع البلدين، والذي يتزامن مع ذكرى توقيع الهدنة الكورية عام 1953.

https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-كوريا-الجنوبية-نتعهد-بالدفاع-عن-الحرية-من-خلال-التحالف-القوي-مع-الولايات-المتحدة-1065626379.html

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