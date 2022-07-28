https://arabic.sputniknews.com/20220728/أحد-حراس-ملكة-بريطانيا-يثير-فزع-سائحة-بعد-صراخه-في-وجهها-للمسها-حصانه-فيديو-1065703693.html

أحد حراس ملكة بريطانيا يثير فزع سائحة بعد صراخه في وجهها للمسها حصانه... فيديو

أحد حراس ملكة بريطانيا يثير فزع سائحة بعد صراخه في وجهها للمسها حصانه... فيديو

أصيبت امرأة بالفزع، بعد أن صرخ أحد حراس ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في وجهها، إثر لمسها ‏حصانه.‏ 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T15:59+0000

2022-07-28T15:59+0000

2022-07-28T15:59+0000

منوعات

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104276/24/1042762402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_634dc312b45ba9dedcd1dd8729e31cd3.jpg

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحارس الملكي وهو يصرخ في وجه السائحة المسنة بعد أن لمست لحصانه، وقال لها غاضبا بصوت عال: "ابتعدي عن حارس الملكة! لا تلمسي المقاليد!"، لتفر المرأة مبتعدة عنه.وكان أول من نشر الفيديو على تطبيق "تيك توك" ابن زوج السائحة، وعلق بأن الحارس "رجل صغير غاضب"، كما تعهد بعدم زيارة العاصمة البريطانية لندن مرة أخرى.وحصد الفيديو ملايين المشاهدات على "تيك توك".وقال متحدث باسم الجيش البريطاني في بيان إنهم "يأخذون كل هذه الحوادث على محمل الجد"، ويأملون أن يحظى جميع السائحين الذين يزورون حرس الخيول بوقت ممتع، وفقا لموقع "إنسايدر" الأمريكي.وتابع البيان موضحا أن "هذه المنطقة - التي شهدت الواقعة - مزدحمة بشكل خاص بالسياح، وفي بعض الأحيان يحتاج الجنود الذين يقومون بواجب الحراسة إلى الصراخ بصوت عال لتنبيه أفراد الجمهور إذا اقتربوا كثيرا من الخيول، وهو ما حدث في هذه الحالة".وتابع: "لدينا لافتات موضوعة بجانب صناديق الخيول، تفيد بأن الخيول تعض وسنشجع الجمهور دائما على عدم الاقتراب من الخيول، لأنها بعد كل شيء حيوانات، ومن الممكن أن يكون رد فعلها غير متوقع".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

منوعات, مجتمع