https://arabic.sputniknews.com/20220728/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تنخفض-قليلا-وتعاود-الارتفاع-في-أعلى-أداء-منذ-عام-1996-1065674303.html

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض قليلا وتعاود الارتفاع في أعلى أداء منذ عام 1996

أسعار الغاز في أوروبا تنخفض قليلا وتعاود الارتفاع في أعلى أداء منذ عام 1996

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بشكل طفيف، اليوم الخميس، لأقل من 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات من بورصة لندن. 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T08:03+0000

2022-07-28T08:03+0000

2022-07-28T08:03+0000

اقتصاد

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افتتحت العقود الآجلة لتوريد الغاز في أغسطس/آب، عند حوالي 2055.4 دولار لكل ألف متر مكعب بانخفاض حوالي 5%، بعدما أغلق التداول يوم الأربعاء عند 2164.5 دولار.ولكن سرعان ما ارتفعت الأسعار مجددا إلى 2134.6 دولار بعد ساعات قليلة من بدء التداول، بحسب البيانات.وارتفعت، اليوم الثلاثاء، أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بنحو 7%؛ ليتجاوز السعر مستوى الـ 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ 9 مارس/آذار.وجاء ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية "غاز بروم"، الاثنين، أنها أوقفت تشغيل توربين آخر لشركة "سيمنز" يستخدم في محطة "بورتوفايا" لخط الأنابيب "التيار الشمالي - 1"، بسبب أعمال صيانة.ونتيجة لقرار شركة "غاز بروم"، فإن عمليات توريد الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي"، ابتداء من 27 يوليو/تموز، لن تتجاوز 33 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يصل إلى 20%من سعة المحطة.بلغ متوسط ​​سعر الغاز المتوقع في البورصة الأوروبية في يوليو حوالي 1760 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وهذا أعلى بعدة أضعاف من نفس الفترة من العام الماضي.لم تشهد القارة الأوروبية مثل هذه الأسعار المرتفعة بأداء مستمر في تاريخ كامل تشغيل خطوط الغاز في أوروبا، منذ عام 1996.

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