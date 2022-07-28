https://arabic.sputniknews.com/20220728/أسلحة-موردة-إلى-أوكرانيا-تدخل-السوق-السوداء-1065671267.html
أسلحة موردة إلى أوكرانيا تدخل السوق السوداء
أسلحة موردة إلى أوكرانيا تدخل السوق السوداء
أعلن رئيس النيابة العامة الروسية عن ظهور أسلحة وصلت إلى أوكرانيا من الغرب، في السوق السوداء. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T07:07+0000
2022-07-28T07:07+0000
2022-07-28T07:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال إيغور كراسنوف أثناء اجتماعه مع نظيره القرغيزي كورمانكول زولوشيف، في إشارة إلى الجرائم التي يتم ضبطها في أوكرانيا:وتسلّم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون الأسلحة إلى نظام الحكم في أوكرانيا لكي تواصل قواته اعتداءاتها على السكان في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014، وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين (جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك).وذكر كراسنوف أن النيابة العامة الروسية فتحت أكثر من ألف تحقيق جنائي بشأن جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها نظام كييف في دونباس.وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين تستهدفهم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات الأوكرانية منذ عام 2014.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أسلحة موردة إلى أوكرانيا تدخل السوق السوداء
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أعلن رئيس النيابة العامة الروسية عن ظهور أسلحة وصلت إلى أوكرانيا من الغرب، في السوق السوداء.
وقال
إيغور كراسنوف أثناء اجتماعه مع نظيره القرغيزي كورمانكول زولوشيف، في إشارة إلى الجرائم التي يتم ضبطها في أوكرانيا:
هناك حوادث الإتجار بالأسلحة دون حسيب ورقيب. وقد باتت أسلحة كثيرة وخاصة أسلحة غربية الصنع، تظهر في السوق السوداء.
وتسلّم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون الأسلحة إلى نظام الحكم في أوكرانيا لكي تواصل قواته اعتداءاتها على السكان في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014، وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين (جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك).
وذكر كراسنوف أن النيابة العامة الروسية فتحت أكثر من ألف تحقيق جنائي بشأن جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها نظام كييف في دونباس.
وحُددت المهمة الرئيسية المطروحة على القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين تستهدفهم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها السلطات الأوكرانية منذ عام 2014.