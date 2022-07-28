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زعماء خليجيون يعزون الملك سلمان
زعماء خليجيون يعزون الملك سلمان
بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:48+0000
2022-07-28T10:51+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار السعودية اليوم
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد"عبرا في برقيتهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود".كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الملك سلمان، داعيا الله تعالى أن يرحم روح المتوفى، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأربعاء، وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وقال الديوان الملكي، إنه سيصلى على الأمير السعودي، بعد صلاة العصر اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

زعماء خليجيون يعزون الملك سلمان

10:48 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 28.07.2022)
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد"عبرا في برقيتهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود".
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كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الملك سلمان، داعيا الله تعالى أن يرحم روح المتوفى، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأربعاء، وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وقال الديوان الملكي، إنه سيصلى على الأمير السعودي، بعد صلاة العصر اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
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