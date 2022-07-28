https://arabic.sputniknews.com/20220728/أمير-قطر-يرسل-برقية-تعزية-للملك-سلمان-1065701819.html
أمير قطر يرسل برقية تعزية إلى الملك سلمان
أمير قطر يرسل برقية تعزية إلى الملك سلمان
بعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الخميس، برقية تعزية، إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T15:13+0000
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كما بعث كل من عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، برقية تعزية، إلى الملك سلمان، في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأربعاء، وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود. وقال الديوان الملكي، إنه سيصلى على الأمير السعودي، بعد صلاة العصر اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.وبعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد"عبرا في برقيتهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود".كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الملك سلمان، داعيا الله تعالى أن يرحم روح المتوفى، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/أمير-الكويت-وابن-زايد-وابن-راشد-يعزون-الملك-سلمان-1065684415.html
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أمير قطر يرسل برقية تعزية إلى الملك سلمان
15:13 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 15:19 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
بعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، اليوم الخميس، برقية تعزية، إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود.
كما بعث كل من عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، وخالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، برقية تعزية، إلى الملك سلمان، في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء
القطرية "قنا".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأربعاء، وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعو
د. وقال الديوان الملكي، إنه سيصلى على الأمير السعودي، بعد صلاة العصر اليوم الخميس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
وبعث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ونائبه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأفادت وكالة
الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد"عبرا في برقيتهما عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود".
كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الملك سلمان، داعيا الله تعالى أن يرحم روح المتوفى، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.