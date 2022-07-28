https://arabic.sputniknews.com/20220728/أنصار-الله-تعلن-عدم-اعترافها-بسفير-فرنسا-لدى-اليمن-وإغلاق-سفارتها-في-صنعاء-1065688079.html
"أنصار الله" تعلن عدم اعترافها بسفير فرنسا لدى اليمن وتؤكد أن سفارة باريس لدى صنعاء مغلقة
"أنصار الله" تعلن عدم اعترافها بسفير فرنسا لدى اليمن وتؤكد أن سفارة باريس لدى صنعاء مغلقة
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الخميس، عدم اعترافها بالسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا؛ وذلك بعد تصريحات له انتقد فيها الجماعة، على... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:49+0000
2022-07-28T11:49+0000
2022-07-28T11:51+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432244_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2006be642afdbc97db4b47fc63102046.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر": "نؤكد بأنه لا يوجد سفير فرنسي لدى بلادنا، أو سفير يمني لدى فرنسا. ولا نعترف بأي أشخاص ينتحلون مثل هذه الصفات".وأضاف: "نؤكد بأن السفارة الفرنسية لدى صنعاء مغلقة، وستبقى كذلك لحين قيام فرنسا بتصحيح مواقفها تجاه الشعب اليمني ووقف صادرات أسلحتها التي تقتل أطفال ونساء اليمن؛ مثلها مثل بقية دول العدوان".ويوم الاثنين الماضي، أدان السفير صفا، قصفا تتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بشنه على حي سكني شمال مدينة تعز.وقال السفير الفرنسي: "يجب أن يتوقف هذا العنف الأعمى من قبل الحوثيين ضد السكان. تدعو فرنسا الحوثيين لاختيار طريق السلام بدلا من طريق الحرب".ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 أعوام، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/فرنسا-ترحب-بالهدنة-في-اليمن-لإسهامها-بتخفيف-معاناة-الشعب-1060777589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1050432244_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_4f2362118dc62cacd009673cee26b652.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
"أنصار الله" تعلن عدم اعترافها بسفير فرنسا لدى اليمن وتؤكد أن سفارة باريس لدى صنعاء مغلقة
11:49 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، اليوم الخميس، عدم اعترافها بالسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا؛ وذلك بعد تصريحات له انتقد فيها الجماعة، على خلفية قصف حي سكني في مدينة تعز.
القاهرة – سبوتنيك
. وقال نائب وزير الخارجية في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر "تويتر": "نؤكد بأنه لا يوجد سفير فرنسي لدى بلادنا، أو سفير يمني لدى فرنسا. ولا نعترف بأي أشخاص ينتحلون مثل هذه الصفات".
وأضاف: "نؤكد بأن السفارة الفرنسية لدى صنعاء مغلقة، وستبقى كذلك لحين قيام فرنسا بتصحيح مواقفها تجاه الشعب اليمني ووقف صادرات أسلحتها التي تقتل أطفال ونساء اليمن؛ مثلها مثل بقية دول العدوان".
ويوم الاثنين الماضي، أدان السفير صفا، قصفا تتهم الحكومة اليمنية جماعة "أنصار الله" بشنه على حي سكني شمال مدينة تعز.
وقال السفير الفرنسي: "يجب أن يتوقف هذا العنف الأعمى من قبل الحوثيين ضد السكان. تدعو فرنسا الحوثيين لاختيار طريق السلام بدلا من طريق الحرب".
ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 أعوام، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش الحكومي اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية
من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.