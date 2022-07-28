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https://arabic.sputniknews.com/20220728/أوكرانيا-تدعو-إلى-استبعاد-المرأة-الروسية-عن-المشاركة-في-مسابقة-ملكة-جمال-الكون-1065706285.html
أوكرانيا تدعو إلى استبعاد المرأة الروسية عن المشاركة في مسابقة "ملكة جمال الكون"
أوكرانيا تدعو إلى استبعاد المرأة الروسية عن المشاركة في مسابقة "ملكة جمال الكون"
دعت الفائزة بلقب "ملكة جمال أوكرانيا يونيفرس 2021" واللجنة المنظمة للمسابقة منظمي مسابقة ملكة جمال الكون، إلى استبعاد المرأة الروسية من المشاركة في المنافسة. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T16:57+0000
2022-07-28T16:57+0000
العالم
ملكة جمال الكون
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "UNIAN"، فإن "اللجنة المنظمة لملكة جمال أوكرانيا وملكة جمال أوكرانيا 2021 يونيفرس آنا نيبلياخ ناشدت منظمي مسابقة ملكة جمال الكون بطلب استبعاد المتسابقة الروسية آنا لينيكوفا من المشاركة في العرض".ودعت ملكة جمال أوكرانيا في الوقت نفسه إلى "حظر روسيا في جميع أنحاء العالم المتحضر"، مضيفة "ينبغي أن يكون هذا درسا لكليهما، هؤلاء "الأبرياء" وحكومتهم".وكانت آنا لينيكوفا، 22 عاما، قد فازت مؤخرا بلقب ملكة جمال روسيا للعام 2022، متجاوزة بذلك 24 متسابقة في حفل جرى في موسكو مؤخرا.وتنحدر لينيكوفا من مدينة أورينبورغ الروسية، وكانت قد عملت كعارضة أزياء لأكثر من ست سنوات، كما تعاونت مع عدد من العلامات التجارية الشهيرة والمختصة بمستحضرات التجميل.يذكر أن الروسية آنا كودريافتسيفا من سان بطرسبورغ كانت قد فازت في مسابقة "سيدة الكون" لعام 2021.وكشف موقع "ماش" عبر حسابه على موقع "تلغرام"، عن الروسية أنا كودريافتسيفا سيرادزه البالغة من العمر 36 عاما لتكون سيدة الكون الجديدة في نهائيات المسابقة التي أقيمت في 30 يونيو/حزيران، في سيئول، كوريا الجنوبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/روسية-تفوز-بجائزة-ملكة-جمال-الكون-للسيدات-1064517702.html
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العالم, ملكة جمال الكون, روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تدعو إلى استبعاد المرأة الروسية عن المشاركة في مسابقة "ملكة جمال الكون"

16:57 GMT 28.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورتاج "ملكة جمال روسيا" في حفل توزيع الجوائز للمرشحين النهائيين لمسابقة "ملكة جمال روسيا 2018" في قاعة الحفلة "بارفيخا"
تاج ملكة جمال روسيا في حفل توزيع الجوائز للمرشحين النهائيين لمسابقة ملكة جمال روسيا 2018 في قاعة الحفلة بارفيخا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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دعت الفائزة بلقب "ملكة جمال أوكرانيا يونيفرس 2021" واللجنة المنظمة للمسابقة منظمي مسابقة ملكة جمال الكون، إلى استبعاد المرأة الروسية من المشاركة في المنافسة.
وبحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "UNIAN"، فإن "اللجنة المنظمة لملكة جمال أوكرانيا وملكة جمال أوكرانيا 2021 يونيفرس آنا نيبلياخ ناشدت منظمي مسابقة ملكة جمال الكون بطلب استبعاد المتسابقة الروسية آنا لينيكوفا من المشاركة في العرض".
ودعت ملكة جمال أوكرانيا في الوقت نفسه إلى "حظر روسيا في جميع أنحاء العالم المتحضر"، مضيفة "ينبغي أن يكون هذا درسا لكليهما، هؤلاء "الأبرياء" وحكومتهم".
وكانت آنا لينيكوفا، 22 عاما، قد فازت مؤخرا بلقب ملكة جمال روسيا للعام 2022، متجاوزة بذلك 24 متسابقة في حفل جرى في موسكو مؤخرا.
وتنحدر لينيكوفا من مدينة أورينبورغ الروسية، وكانت قد عملت كعارضة أزياء لأكثر من ست سنوات، كما تعاونت مع عدد من العلامات التجارية الشهيرة والمختصة بمستحضرات التجميل.
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يذكر أن الروسية آنا كودريافتسيفا من سان بطرسبورغ كانت قد فازت في مسابقة "سيدة الكون" لعام 2021.
وكشف موقع "ماش" عبر حسابه على موقع "تلغرام"، عن الروسية أنا كودريافتسيفا سيرادزه البالغة من العمر 36 عاما لتكون سيدة الكون الجديدة في نهائيات المسابقة التي أقيمت في 30 يونيو/حزيران، في سيئول، كوريا الجنوبية.
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