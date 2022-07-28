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https://arabic.sputniknews.com/20220728/أول-طاقم-نسائي-في-الأسطول-الروسي-يستعد-لعرض-مهاراته-1065686613.html
أول طاقم نسائي في الأسطول الروسي يستعد لعرض مهاراته
أول طاقم نسائي في الأسطول الروسي يستعد لعرض مهاراته
يستعد الأسطول الروسي في بحر البلطيق لإقامة عرض عسكري في مدينة سان بطرسبورغ، في 31 يوليو/تموز، بمناسبة يوم القوات البحرية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:20+0000
2022-07-28T11:20+0000
روسيا
رصد عسكري
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ومن المشاركين في العرض العسكري المنتظر ثلاث شابات (أوكسانا ولودا ولينا) يشكلن طاقم قيادة زورق الدورية الذي يحمل اسم بطل روسيا الرائد يفغيني كوليسنيكوف، وهو أول طاقم نسائي في أسطول بحر البلطيق.وتقول أوكسانا، قبطان الزورق، إن للطاقم النسائي ما يميزه عن "الطاقم الرجالي" وخاصة الاهتمام البالغ بالنظافة.وباشر الطاقم النسائي مهمته بعد أن تلقى التدريبات المناسبة خلال ثلاثة أشهر، وهو يجيد عمله بدليل أنه تمكن من إكساب زورقه أقصى سرعة ممكنة تتجاوز 40 عقدة.وقام قادة القوات البحرية أخيرا باستعراض القطع البحرية التي ستشارك في العرض العسكري المنتظر في 31 يوليو. وأظهر الاستعراض أن الطاقم النسائي الأول في أسطول بحر البلطيق هو الطاقم الأكثر فتنة وجمالا.وقالت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي إن الطاقم النسائي يجذب اهتمام الرجال، ولكن أوكسانا ويلينا ولودميلا متزوجات ولكل منهن أطفال ولذلك فإنهن يرفضن أن يغازلهن الزملاء الرجال.
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روسيا, رصد عسكري

أول طاقم نسائي في الأسطول الروسي يستعد لعرض مهاراته

11:20 GMT 28.07.2022
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 مناورات الغرب-2017 بين روسيا وبيلاروسيا - سفن أسطول بحر البلطيق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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يستعد الأسطول الروسي في بحر البلطيق لإقامة عرض عسكري في مدينة سان بطرسبورغ، في 31 يوليو/تموز، بمناسبة يوم القوات البحرية.
ومن المشاركين في العرض العسكري المنتظر ثلاث شابات (أوكسانا ولودا ولينا) يشكلن طاقم قيادة زورق الدورية الذي يحمل اسم بطل روسيا الرائد يفغيني كوليسنيكوف، وهو أول طاقم نسائي في أسطول بحر البلطيق.
وتقول أوكسانا، قبطان الزورق، إن للطاقم النسائي ما يميزه عن "الطاقم الرجالي" وخاصة الاهتمام البالغ بالنظافة.
وباشر الطاقم النسائي مهمته بعد أن تلقى التدريبات المناسبة خلال ثلاثة أشهر، وهو يجيد عمله بدليل أنه تمكن من إكساب زورقه أقصى سرعة ممكنة تتجاوز 40 عقدة.
وقام قادة القوات البحرية أخيرا باستعراض القطع البحرية التي ستشارك في العرض العسكري المنتظر في 31 يوليو. وأظهر الاستعراض أن الطاقم النسائي الأول في أسطول بحر البلطيق هو الطاقم الأكثر فتنة وجمالا.
وقالت قناة "زفيزدا" في التلفزيون الروسي إن الطاقم النسائي يجذب اهتمام الرجال، ولكن أوكسانا ويلينا ولودميلا متزوجات ولكل منهن أطفال ولذلك فإنهن يرفضن أن يغازلهن الزملاء الرجال.
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