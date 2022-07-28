https://arabic.sputniknews.com/20220728/إعلام-أردوغان-يقدم-عرضا-خياليا-لبوتين-يشكل-كابوسا-جديدا-لكييف-1065689346.html
إعلام: أردوغان يقدم عرضا خياليا لبوتين يشكل "كابوسا" جديدا لكييف
إعلام: أردوغان يقدم عرضا خياليا لبوتين يشكل "كابوسا" جديدا لكييف
كشفت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض مشروعا مهما على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما سيشكل كابوسا جديدا لأوكرانيا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:19+0000
2022-07-28T12:19+0000
2022-07-28T12:30+0000
روسيا
العالم
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ونشرت صفحة "النطاق الروسي" على منصة "تلغرام" منشورا نقلا عن مصادر روسية خاصة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن استعداده للتعاون مع روسيا في مشروع تطوير وإنتاج طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار"، الأمر الذي سيكون كابوسا بالنسبة للجانب الأوكراني في حال حدوثه.وأضاف المنشور أن "فكرة العرض التركي أي عرض أردوغان لبوتين بشأن قضية الطائرات المسيرة لأهداف عدة وأبرزها بحسب المصادر الروسية هو إعاقة الاتفاق المبرم بين إيران وروسيا بشأن مشروع مماثل يتعلق بتطوير وإنتاج طائرات مسيرة مشتركة".واعتبرت المصادر أن "كييف وأنقرة قد اتفقتا سابقا على تطوير وإنتاج هذه السلسلة من الطائرات المسيرة، حيث عمل الجيش الأوكراني على استخدامها في حربه ضد روسيا، لكنها لم تستطع تحقيق الاهداف المرجوة منها وساهمت أوكرانيا بترويج سلبي للطائرات المسيرة التركية التي فشلت بعد نجاح الجيش الروسي بإسقاطها في الأجواء".وخلصت الصفحة بالقول: "لا شك أن الاتفاقات الروسية الإيرانية شكلت إزعاجا كبيرا للكثير من الدول وبينها تركيا، حيث ساهمت أصداء الاتفاقات المبرمة بإزعاج أردوغان بعدما وصلته رسالة تفيد بأن إيران باتت منافسا قويا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة ومع التعاون الروسي سيزداد تفوق هذه الطائرات على "بيرقدار" التركية، وبالتالي يبقى لأردوغان فرصة أخيرة في سوتشي لمحاولة استمالة بوتين لطرفه وإنقاذ ما تبقى من مشروع الطائرات المسيرة "بيرقدار".
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روسيا, العالم
إعلام: أردوغان يقدم عرضا خياليا لبوتين يشكل "كابوسا" جديدا لكييف
12:19 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 12:30 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام روسية نقلا عن مصادر خاصة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض مشروعا مهما على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما سيشكل كابوسا جديدا لأوكرانيا.
ونشرت صفحة "النطاق الروسي"
على منصة "تلغرام" منشورا نقلا عن مصادر روسية خاصة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن استعداده للتعاون مع روسيا في مشروع تطوير وإنتاج طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار"، الأمر الذي سيكون كابوسا بالنسبة للجانب الأوكراني في حال حدوثه.
وأضاف المنشور أن "فكرة العرض التركي أي عرض أردوغان لبوتين بشأن قضية الطائرات المسيرة لأهداف عدة وأبرزها بحسب المصادر الروسية هو إعاقة الاتفاق المبرم بين إيران وروسيا بشأن مشروع مماثل يتعلق بتطوير وإنتاج طائرات مسيرة مشتركة".
واعتبرت المصادر أن "كييف وأنقرة قد اتفقتا سابقا على تطوير وإنتاج هذه السلسلة من الطائرات المسيرة، حيث عمل الجيش الأوكراني على استخدامها في حربه ضد روسيا، لكنها لم تستطع تحقيق الاهداف المرجوة منها وساهمت أوكرانيا بترويج سلبي للطائرات المسيرة التركية التي فشلت بعد نجاح الجيش الروسي بإسقاطها في الأجواء".
وخلصت الصفحة بالقول: "لا شك أن الاتفاقات الروسية الإيرانية شكلت إزعاجا كبيرا للكثير من الدول وبينها تركيا، حيث ساهمت أصداء الاتفاقات المبرمة بإزعاج أردوغان بعدما وصلته رسالة تفيد بأن إيران باتت منافسا قويا في مجال تصنيع الطائرات المسيرة ومع التعاون الروسي سيزداد تفوق هذه الطائرات على "بيرقدار" التركية، وبالتالي يبقى لأردوغان فرصة أخيرة في سوتشي لمحاولة استمالة بوتين لطرفه وإنقاذ ما تبقى من مشروع الطائرات المسيرة "بيرقدار".