https://arabic.sputniknews.com/20220728/إعلان-نجاح-عملية-فصل-التوأم-السيامي-اليمني-مودة-ورحمة-في-السعودية-1065687430.html
الإعلان عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" في السعودية
الإعلان عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" في السعودية
أعلن الطبيب السعودي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" ودون مضاعفات. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T11:28+0000
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وأكد الربيعة، رئيس الفريق الطبي والجراحي الذي أجرى العملية أن المؤشرات الحيوية للطفلتين مستقرة، لافتا إلى أنهما الآن في سريرين منفصلين.وأجريت العملية، اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية، وشارك في العملية 28 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.وجرت العملية على ست مراحل هي: التخدير، والإعداد والتجهيز، والبدء في عملية الفصل، وفصل الكبد والأمعاء، وإعادة ترميم الأعضاء، والتغطية.وبحسب موقع "العربية"، وصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 (ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية) والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.
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الإعلان عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" في السعودية
11:28 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
أعلن الطبيب السعودي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" ودون مضاعفات.
وأكد الربيعة، رئيس الفريق الطبي والجراحي الذي أجرى العملية أن المؤشرات الحيوية للطفلتين مستقرة، لافتا إلى أنهما الآن في سريرين منفصلين.
وأجريت العملية، اليوم الخميس، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في السعودية، وشارك في العملية 28 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.
وجرت العملية على ست مراحل هي: التخدير، والإعداد والتجهيز، والبدء في عملية الفصل، وفصل الكبد والأمعاء، وإعادة ترميم الأعضاء، والتغطية.
وبحسب موقع "العربية
"، وصل عدد عمليات فصل التوائم إلى 52 (ضمن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية) والتي شملت توائم من 23 دولة في ثلاث قارات حول العالم.