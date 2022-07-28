https://arabic.sputniknews.com/20220728/إيران-تعلن-بناء-مفاعل-نووي-جديد-في-أصفهان-1065674095.html
إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان
إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أن "عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T07:58+0000
2022-07-28T07:58+0000
2022-07-28T07:58+0000
أخبار إيران
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وقال إسلامي، لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن "إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية"، مضيفا أن "العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون أسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد للابحاث في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لانتاج الكهرباء النووية في البلاد".وأشار إلى أن "إيران وضعت مخططاً جديداً لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن "تطور الصناعة النووية السلمية في إيران تحقق بفضل كفاح العلماء النوويين"، مشيرة إلى أن اغتيال بعضهم لم يحقق الأهداف التي أرادتها الجهات الخارجية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر کنعاني، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، "تطور الصناعة النووية السلمية لإيران القوية رهين لجهاد هذا الشهيد وأمثاله الذين سيبقى الشعب الايراني حافظا لمفاخرهم العلمية".وأضاف: "الاغتيال الجبان لأبطال الاقتدار العلمي للبلاد لم يجعل الإرهابيين المختبئين وراء الكواليس يحققون أهدافهم. يعود الفضل في تطور الصناعة النووية السلمية "لإيران القوية" إلى جهود علماء من أمثال رضائي نجاد، سنبقى أوفياء لدماء الشهداء النوويين وملتزمين بحماية إنجازاتهم العلمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220709/بأجهزة-حديثة-وكالة-طاقة-الذرية-تؤكد-بدء-إيران-تخصيب-اليورانيوم-في-فوردو--1064910735.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أن "عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع".
وقال إسلامي، لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن "إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية"، مضيفا أن "العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون أسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد للابحاث في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لانتاج الكهرباء النووية في البلاد".
وأشار إلى أن "إيران وضعت مخططاً جديداً لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب"، وذلك حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن "تطور الصناعة النووية السلمية في إيران تحقق بفضل كفاح العلماء النوويين
"، مشيرة إلى أن اغتيال بعضهم لم يحقق الأهداف التي أرادتها الجهات الخارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر کنعاني، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، "تطور الصناعة النووية السلمية لإيران القوية رهين لجهاد هذا الشهيد وأمثاله الذين سيبقى الشعب الايراني حافظا لمفاخرهم العلمية".
وأضاف: "الاغتيال الجبان لأبطال الاقتدار العلمي للبلاد لم يجعل الإرهابيين المختبئين وراء الكواليس يحققون أهدافهم. يعود الفضل في تطور الصناعة النووية
السلمية "لإيران القوية" إلى جهود علماء من أمثال رضائي نجاد، سنبقى أوفياء لدماء الشهداء النوويين وملتزمين بحماية إنجازاتهم العلمية".