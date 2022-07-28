عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220728/إيران-تعلن-بناء-مفاعل-نووي-جديد-في-أصفهان-1065674095.html
إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان
إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أن "عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T07:58+0000
2022-07-28T07:58+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg
وقال إسلامي، لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن "إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية"، مضيفا أن "العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون أسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد للابحاث في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لانتاج الكهرباء النووية في البلاد".وأشار إلى أن "إيران وضعت مخططاً جديداً لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن "تطور الصناعة النووية السلمية في إيران تحقق بفضل كفاح العلماء النوويين"، مشيرة إلى أن اغتيال بعضهم لم يحقق الأهداف التي أرادتها الجهات الخارجية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر کنعاني، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، "تطور الصناعة النووية السلمية لإيران القوية رهين لجهاد هذا الشهيد وأمثاله الذين سيبقى الشعب الايراني حافظا لمفاخرهم العلمية".وأضاف: "الاغتيال الجبان لأبطال الاقتدار العلمي للبلاد لم يجعل الإرهابيين المختبئين وراء الكواليس يحققون أهدافهم. يعود الفضل في تطور الصناعة النووية السلمية "لإيران القوية" إلى جهود علماء من أمثال رضائي نجاد، سنبقى أوفياء لدماء الشهداء النوويين وملتزمين بحماية إنجازاتهم العلمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220709/بأجهزة-حديثة-وكالة-طاقة-الذرية-تؤكد-بدء-إيران-تخصيب-اليورانيوم-في-فوردو--1064910735.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2893dbcc423033e1dddb1647e0714062.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

إيران تعلن بناء مفاعل نووي جديد في أصفهان

07:58 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، أن "عمليات بناء مفاعل نووي للأبحاث في منشاة أصفهان النووية ستبدأ بشكل رسمي في غضون أسابيع".
وقال إسلامي، لدى تفقده منشأة أصفهان النووية، إن "إيران خططت لبناء مفاعلات نووية بحثية لاختبار وقود باقي المفاعلات النووية"، مضيفا أن "العمل سيبدأ بشكل رسمي وفي غضون أسابيع لإنشاء مفاعل نووي جديد للابحاث في منشأة أصفهان، ما يكمل حلقة الأبحاث والتقييم والاختبار والتثبت لانتاج الكهرباء النووية في البلاد".
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
"بأجهزة حديثة"... وكالة طاقة الذرية تؤكد بدء إيران تخصيب اليورانيوم في "فوردو"
9 يوليو, 16:51 GMT
وأشار إلى أن "إيران وضعت مخططاً جديداً لإنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية والعمل جار الآن لاختيار أماكن مناسبة لبناء منشآت نووية في البلاد وخاصة في الجنوب"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وكانت الخارجية الإيرانية أكدت أن "تطور الصناعة النووية السلمية في إيران تحقق بفضل كفاح العلماء النوويين"، مشيرة إلى أن اغتيال بعضهم لم يحقق الأهداف التي أرادتها الجهات الخارجية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ناصر کنعاني، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، "تطور الصناعة النووية السلمية لإيران القوية رهين لجهاد هذا الشهيد وأمثاله الذين سيبقى الشعب الايراني حافظا لمفاخرهم العلمية".
وأضاف: "الاغتيال الجبان لأبطال الاقتدار العلمي للبلاد لم يجعل الإرهابيين المختبئين وراء الكواليس يحققون أهدافهم. يعود الفضل في تطور الصناعة النووية السلمية "لإيران القوية" إلى جهود علماء من أمثال رضائي نجاد، سنبقى أوفياء لدماء الشهداء النوويين وملتزمين بحماية إنجازاتهم العلمية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала