https://arabic.sputniknews.com/20220728/إيران-تقترح-تدشين-اتحاد-برلماني-يضم-الدول-الثماني-الإسلامية-النامية-دي-8-1065688811.html
إيران تقترح تدشين اتحاد برلماني يضم الدول الثماني الإسلامية النامية "دي 8"
إيران تقترح تدشين اتحاد برلماني يضم الدول الثماني الإسلامية النامية "دي 8"
شدد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، على أهمية التعاون الاقتصادي مع الدول الجارة والإسلامية باعتباره من أولويات الدبلوماسية... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:06+0000
2022-07-28T12:06+0000
2022-07-28T12:06+0000
إيران
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات عبد اللهيان قد أدلى بها خلال كلمته التي قدمها عبر الفضاء الإلكتروني أمام مؤتمر "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" (دي 8).وهنأ وزير الخارجية الإيرانية المشاركون في المؤتمر الذي يعقد في بنغلاديش في نسخته العشرين، بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مجموعة "دي 8"، مشيرا إلى الدور الفاعل الذي تبنته بلاده مطلع تأسيس هذه المجموعة.وجدد عبد اللهيان استعداد إيران لمشاركة طاقاتها وخبراتها في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة مع الدول الأعضاء، سواء كانت أزمة الأمن الغذائي، أو أزمة الطاقة، أو جائحة كورونا، لافتا إلى مبادرات إيران الخاصة بحل القضايا الدولية، ومنها مبادرة "الغاز في خدمة انتعاش الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد كورونا" التي أطلقها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للنفط والغاز.وشدد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة دعم القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء بمجموعة "دي 8"، في وقت اقترح إنشاء اتحاد برلماني يضم الدول الثماني الإسلامية النامية، من أجل تضافر الجهود البرلمانية المشتركة، والتي ستدفع بدورها بالتعاون الاقتصادي بين هذه البلدان إلى الأمام.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/هل-تشهد-العلاقات-السعودية-الإيرانية-مرحلة-جديدة-بعد-اللقاء-المرتقب-لوزيري-خارجية-البلدين-في-العراق؟-1065507124.html
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إيران, دولة إسلامية, أخبار العالم الآن
إيران تقترح تدشين اتحاد برلماني يضم الدول الثماني الإسلامية النامية "دي 8"
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شدد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، على أهمية التعاون الاقتصادي مع الدول الجارة والإسلامية باعتباره من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية.
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات عبد اللهيان قد أدلى بها خلال كلمته التي قدمها عبر الفضاء الإلكتروني أمام مؤتمر "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" (دي 8).
وهنأ وزير الخارجية الإيرانية المشاركون في المؤتمر الذي يعقد في بنغلاديش في نسخته العشرين، بحلول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مجموعة "دي 8"، مشيرا إلى الدور الفاعل الذي تبنته بلاده مطلع تأسيس هذه المجموعة.
وجدد عبد اللهيان
استعداد إيران لمشاركة طاقاتها وخبراتها في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة مع الدول الأعضاء، سواء كانت أزمة الأمن الغذائي، أو أزمة الطاقة، أو جائحة كورونا، لافتا إلى مبادرات إيران الخاصة بحل القضايا الدولية، ومنها مبادرة "الغاز في خدمة انتعاش الاقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد كورونا" التي أطلقها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
، خلال اجتماع قادة الدول المصدرة للنفط والغاز.
وشدد وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة دعم القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء بمجموعة "دي 8"، في وقت اقترح إنشاء اتحاد برلماني يضم الدول الثماني الإسلامية النامية، من أجل تضافر الجهود البرلمانية المشتركة، والتي ستدفع بدورها بالتعاون الاقتصادي بين هذه البلدان إلى الأمام.