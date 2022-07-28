https://arabic.sputniknews.com/20220728/احتمال-معاقبة-فنربخشة-بعد-مباراته-مع-دينامو-كييف-بسبب-هتاف-جماهيره-باسم-الرئيس-الروسي-1065677519.html
احتمال معاقبة فنربخشة بعد مباراته مع دينامو كييف بسبب هتاف جماهيره باسم الرئيس الروسي
احتمال معاقبة فنربخشة بعد مباراته مع دينامو كييف بسبب هتاف جماهيره باسم الرئيس الروسي
قال الرئيس الفخري للاتحاد الروسي لكرة القدم، فياتشيسلاف كولوسكوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن اللجنة التأديبية لاتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T08:29+0000
2022-07-28T08:29+0000
2022-07-28T08:29+0000
العالم
روسيا
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انتهت المباراة في إسطنبول في الوقت الإضافي بنتيجة هدفين لهدف لصالح الضيوف دينامو كييف.افتتح دينامو كييف التسجيل بهدف من فيتالي بويالسكي في الدقيقة 57 من المباراة، وقام بلفتة استفزازية لمشجعي فناربخشة. ردا على ذلك، بدأت الجماهير في ترديد "فلاديمير بوتين".وقال كولوسكوف: "إذا كتب مندوب المباراة في البروتوكول أن هناك الصيحات أثارت التوتر وكانت ذات طبيعة سياسية، فيمكن للجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تنظر في الشكوى، إذا لم يكن هناك مثل هذا السجل، فمن غير المحتمل ذلك".وختم: "أما بالنسبة لوسيسكو مدرب دينامو كييف الذي لم يحضر المؤتمر بعد المباراة، ربما ستكون هناك ملاحظة بحقه. وفقا للوائح، فهو ملزم بالحضور إلى المؤتمر الصحفي، ولن يتم تجاهل ذلك. ربما سيكون الأمر على ما يرام".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/جماهير-فنربخشة-التركي-تهتف-باسم-بوتين-أمام-دينامو-كييف-الأوكراني-فيديو-1065667613.html
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العالم, روسيا
احتمال معاقبة فنربخشة بعد مباراته مع دينامو كييف بسبب هتاف جماهيره باسم الرئيس الروسي
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قال الرئيس الفخري للاتحاد الروسي لكرة القدم، فياتشيسلاف كولوسكوف، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن اللجنة التأديبية لاتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم قد تعاقب فناربخشة التركي على سلوك المشجعين خلال مباراة الإياب من الجولة التأهيلية الثانية من دوري أبطال أوروبا مع دينامو كييف.
انتهت المباراة في إسطنبول في الوقت الإضافي بنتيجة هدفين لهدف لصالح الضيوف دينامو كييف.
افتتح دينامو كييف التسجيل بهدف من فيتالي بويالسكي في الدقيقة 57 من المباراة، وقام بلفتة استفزازية لمشجعي فناربخشة. ردا على ذلك، بدأت الجماهير في ترديد "فلاديمير بوتين".
وقال كولوسكوف: "إذا كتب مندوب المباراة في البروتوكول أن هناك الصيحات أثارت التوتر وكانت ذات طبيعة سياسية، فيمكن للجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تنظر في الشكوى، إذا لم يكن هناك مثل هذا السجل، فمن غير المحتمل ذلك".
وختم: "أما بالنسبة لوسيسكو مدرب دينامو كييف الذي لم يحضر المؤتمر بعد المباراة، ربما ستكون هناك ملاحظة بحقه. وفقا للوائح، فهو ملزم بالحضور إلى المؤتمر الصحفي، ولن يتم تجاهل ذلك. ربما سيكون الأمر على ما يرام".