https://arabic.sputniknews.com/20220728/اكتشاف-أحافير-حيوانات-هيباريون-تعود-لـ8-ملايين-عام-في-الصين-1065691543.html

اكتشاف أحافير حيوانات هيباريون تعود لـ8 ملايين عام في الصين

اكتشاف أحافير حيوانات هيباريون تعود لـ8 ملايين عام في الصين

أعلن علماء الآثار بمعهد علم الأحافير الفقارية وعلم الإنسان القديم في الصين، العثور على أحافير لحيوانات هيباريون، في منطقة شينجيانغ الإيغورية الذاتية الحكم... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T12:59+0000

2022-07-28T12:59+0000

2022-07-28T12:59+0000

الصين

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وأفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأن العلماء عثروا على هذه الأحافير التي يمكن أن تعود إلى 8 ملايين سنة مضت، على أحد التلال في المراعي في محافظة ونتشيوان.وصرح وانغ شي تشي، أحد علماء المعهد، بأن "الأسرّة الأحفورية مركزة وكثيفة، وبعض الأحافير مترابطة. وبعد التحليل الأولي وتحديد الهوية، تبين أن المجموعة الأحفورية خلفتها حيوانات هيباريون والسلالات المشتركة لحيوانات هيباريون مثل الظباء، باليوتراجوس ورباعي الفودون التي كانت موجودة في نفس الوقت".وقال تشي إن "موقع اكتشاف الأحافير يتميز بقيمة بحث علمي عالية، وسيتم التنقيب فيه بالطريقة المخطط لها في المستقبل".يشار إلى أن حيوانات هيباريون كانت متوزعة على نطاق واسع في منطقة خطوط العرض المتوسطة في أوراسيا منذ 8 ملايين إلى 5 ملايين سنة، كما تم العثور على أحافير لها في العديد من المقاطعات في شمالي الصين واليونان وتركيا.وظهرت تلك الحيوانات في شينجيانغ، في محافظة ونتشيوان، الأمر الذي يجعلها موقعا رئيسيا لربط توزيع حيوانات هيباريون في الأطراف الشرقية والغربية من أوراسيا، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لدراسة التطور البيئي القديم خلال هذه الفترة.

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