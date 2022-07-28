https://arabic.sputniknews.com/20220728/الأسير-الفلسطيني-رائد-ريان-يعلق-إضرابه-عن-الطعام-بعد-اتفاق-يقضي-بتحديد-سقف-اعتقاله-1065702818.html
الأسير الفلسطيني رائد ريان يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله
الأسير الفلسطيني رائد ريان يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقل رائد ريان علق إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T15:24+0000
2022-07-28T15:24+0000
2022-07-28T15:24+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقال نادي الأسير في بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك": "علّق المعتقل رائد ريان (27 عاما) من بلدة بيت دقو بمحافظة القدس إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ 113 يوما بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري".وأضاف البيان أن "ريان سجل انتصارا جديدا بإرادته وإصراراه على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداري".وأوضح أن هذا الانتصار "جاء بجهود رفاقه الأسرى الذين كان لهم دورا حاسما، رغم الضغوط الكبيرة وعمليات التنكيل الممنهجة التي نفذتها أجهزة الاحتلال بحقه على مدار 113 يوما، ورغم الظروف الصحية الصعبة والخطيرة التي وصل لها، في سجن "الرملة" حيث يحتجز اليوم".وأشار البيان إلى أن ريان سطر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وتمكن على مدار هذه المعركة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين، وكانت معركته مكملة لنضال العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وأبقوا قضية الاعتقال الإداري حاضرة أمام الرأي العام العالمي.وأتم البيان "لعل ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه جريمة الاعتقال الإداري، جاءت نتاج لنضالات المعتقلين الإداريين".
https://arabic.sputniknews.com/20220722/مسؤول-فلسطيني-عواودة-وريان-يصارعان-الموت-وعشرات-الأسرى-يضربون-عن-الطعام-1065450383.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الأسير الفلسطيني رائد ريان يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقل رائد ريان علق إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.
رام الله - سبوتنيك. وقال نادي الأسير في بيان حصلت عليه وكالة "سبوتنيك
": "علّق المعتقل رائد ريان (27 عاما) من بلدة بيت دقو بمحافظة القدس إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ 113 يوما بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري".
وأضاف البيان أن "ريان سجل انتصارا جديدا بإرادته وإصراراه على الاستمرار ومواجهة جريمة الاعتقال الإداري".
وأوضح أن هذا الانتصار "جاء بجهود رفاقه الأسرى الذين كان لهم دورا حاسما، رغم الضغوط الكبيرة وعمليات التنكيل الممنهجة التي نفذتها أجهزة الاحتلال بحقه على مدار 113 يوما، ورغم الظروف الصحية الصعبة والخطيرة التي وصل لها، في سجن "الرملة" حيث يحتجز اليوم".
وأشار البيان إلى أن ريان
سطر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة، وتمكن على مدار هذه المعركة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين، وكانت معركته مكملة لنضال العشرات من الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، وأبقوا قضية الاعتقال الإداري حاضرة أمام الرأي العام العالمي.
وأتم البيان "لعل ما نشهده اليوم من مواقف واضحة على صعيد المؤسسات الحقوقية الدولية تجاه جريمة الاعتقال الإداري، جاءت نتاج لنضالات المعتقلين الإداريين".