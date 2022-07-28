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"الإطار التنسيقي" في العراق: ماضون في تشكيل حكومة بزعامة السوداني رغم أحداث بغداد
"الإطار التنسيقي" في العراق: ماضون في تشكيل حكومة بزعامة السوداني رغم أحداث بغداد
أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم الخميس، "مضيه في تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار مقتدى الصدر الرافضين لذلك مقر... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:47+0000
2022-07-28T12:47+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "الإطار التنسيقي ماض بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغيره بأي مرشح آخر".وبين الهلالي، أن "الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسنمضي لكمال هذه المهمة بأسرع وقت ممكن"، موضحا أن "ما حصل من تظاهرات لن تؤثر على سير عملية تشكيل الحكومة المقبلة".واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري"، مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
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أخبار العراق اليوم

"الإطار التنسيقي" في العراق: ماضون في تشكيل حكومة بزعامة السوداني رغم أحداث بغداد

12:47 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم الخميس، "مضيه في تشكيل الحكومة الجديدة بزعامة محمد شياع السوداني، رغم اقتحام أنصار مقتدى الصدر الرافضين لذلك مقر البرلمان".
وقال القيادي في الإطار التنسيقي، عائد الهلالي، في تصريحات مع وكالة بغداد اليوم، إن "الإطار التنسيقي ماض بعملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو متمسك بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ولا ينوي تغيره بأي مرشح آخر".
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وبين الهلالي، أن "الأغلبية السياسية والبرلمانية حاليا مع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسنمضي لكمال هذه المهمة بأسرع وقت ممكن"، موضحا أن "ما حصل من تظاهرات لن تؤثر على سير عملية تشكيل الحكومة المقبلة".
واقتحم عدد من أنصار "التيار الصدري"، مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد مساء أمس الأربعاء، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
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