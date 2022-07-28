https://arabic.sputniknews.com/20220728/الإمارات-تكشفت-حقيقة-تعهدها-ببناء-ملعب-في-كفر-قاسم-أو-في-أي-ناد-آخر-في-إسرائيل-1065670794.html
الإمارات تكشفت حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل
الإمارات تكشفت حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل
كشفت الإمارات العربية المتحدة، حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T06:51+0000
2022-07-28T06:51+0000
2022-07-28T06:51+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت السفارة الإماراتية في إسرائيل، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل"، مؤكدة التزامها بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل.وشددت السفارة الإماراتية، على أنها "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة"، بعد التقارير الصحفية التي زعمت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم.ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعه التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بينها الطيران والسياحة والاستثمار والتجارة والرياضة وغيرها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الإمارات تكشفت حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل
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كشفت الإمارات العربية المتحدة، حقيقة تعهدها ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي ناد آخر في إسرائيل.
وقالت السفارة الإماراتية في إسرائيل، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل"، مؤكدة التزامها بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل.
وشددت السفارة الإماراتية، على أنها "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة"، بعد التقارير الصحفية التي زعمت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم.
ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020 اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعه التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة بينها الطيران والسياحة والاستثمار والتجارة والرياضة وغيرها.