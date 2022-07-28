https://arabic.sputniknews.com/20220728/البرق-يضرب-أحد-المنازل-في-قطر-كأنه-قصف-بالطائرة-فيديو-مثير-للفزع-1065707382.html
البرق يضرب أحد المنازل في قطر كأنه قصف بالطائرة... فيديو مثير للفزع
البرق يضرب أحد المنازل في قطر كأنه قصف بالطائرة... فيديو مثير للفزع
شهدت دولة قطر، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر، وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل للحظات مرعبة لضرب... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T18:02+0000
2022-07-28T18:02+0000
2022-07-28T18:02+0000
نادي الفيديو
قطر
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ورصدت مقاطع فيديو لحظة ضرب البرق لمتحف قطر الوطني، وأخرى تضرب رافعة بناء في أحد شوارع الدوحة، وصاعقة ثالثة تضرب منزلا في الوكرة.وفي السياق، دعت الداخلية القطرية السائقين إلى المزيد من الانتباه والتقيد بإرشادات الأمان اللازمة خلال القيادة أثناء المطر.وقالت وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار إنه تم توزيع فرق عمل طوارئ الأمطار في مختلف المناطق، حيث تم التعامل الفوري مع تجمعات المياه لسحبها أولا بأول على مدار 24 ساعة.من جهتها أكدت هيئة الأشغال العامة أن أعمال مراقبة شبكات الصرف والتأكد من خلو الطرق السريعة والأنفاق من تجمعات مياه الأمطار تستمر على مدار الساعة.بدورها، توقعت إدارة الأرصاد الجوية في قطر استمرار الأجواء الغائمة وهطول أمطار متفرقة على مختلف مناطق البلاد قد تكون رعدية أحيانا على الساحل وداخل البحر لليومين القادمين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, قطر
البرق يضرب أحد المنازل في قطر كأنه قصف بالطائرة... فيديو مثير للفزع
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شهدت دولة قطر، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر، وانتشرت مقاطع على مواقع التواصل للحظات مرعبة لضرب البرق بعض الأماكن في البلاد.
ورصدت مقاطع فيديو لحظة ضرب البرق لمتحف قطر الوطني، وأخرى تضرب رافعة بناء في أحد شوارع الدوحة، وصاعقة ثالثة تضرب منزلا في الوكرة.
وفي السياق، دعت الداخلية القطرية السائقين إلى المزيد من الانتباه والتقيد بإرشادات الأمان اللازمة خلال القيادة أثناء المطر.
وقالت وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لطوارئ الأمطار إنه تم توزيع فرق عمل طوارئ الأمطار في مختلف المناطق، حيث تم التعامل الفوري مع تجمعات المياه لسحبها أولا بأول على مدار 24 ساعة.
من جهتها أكدت هيئة الأشغال العامة أن أعمال مراقبة شبكات الصرف والتأكد من خلو الطرق السريعة والأنفاق من تجمعات مياه الأمطار تستمر على مدار الساعة.
بدورها، توقعت إدارة الأرصاد الجوية في قطر
استمرار الأجواء الغائمة وهطول أمطار متفرقة على مختلف مناطق البلاد قد تكون رعدية أحيانا على الساحل وداخل البحر لليومين القادمين.