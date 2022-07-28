https://arabic.sputniknews.com/20220728/البرق-يقصف-والسيول-تجتاح-ماذا-يحدث-لدول-الخليج-في-عز-الصيف؟-1065708093.html

البرق يقصف والسيول تجتاح.. ماذا يحدث لدول الخليج في عز الصيف؟

البرق يقصف والسيول تجتاح.. ماذا يحدث لدول الخليج في عز الصيف؟

على الرغم من أن تساقط الأمطار في دول الخليج خلال شهور الصيف شديدة الحرارة، كان أمرا نادرا، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تشهد حاليا أمطارا غزيرة... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T17:57+0000

2022-07-28T17:57+0000

2022-07-28T17:57+0000

أخبار الخليج

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/05/1047413988_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_4822b18368c93e90eb286c3a14a1e047.jpg

وأسفرت الأمطار عن سيول وفيضانات، وألحقت أضرارا بالغة في الطرق والمباني السكنية.ففي الإمارات، ضربت سيول عنيفة إمارات الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة في شرق البلاد، ما أدى إلى غرق بعض الطرق وانقطاعها.وأظهرت مقاطع مصورة تداولها مغردون على تويتر السيول الشديدة التي ضربت الإمارات الثلاث.وعلى إثر ذلك قررت الحكومة الإماراتية توجيه كافة الإمكانات لمساعدة المتضررين في تلك المناطق، معلنة تشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار التي تسببت بها السيول في الولايات المذكورة.ووجهت الحكومة بنقل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في إلى مواقع إيواء مؤقت، بحسب صحيفة "العرب اليوم".وفي قطر، شهدت العاصمة الدوحة ومناطق عدة من البلاد، صباح الخميس، سقوط أمطار رعدية، مصحوبة برياح قوية وأمواج مرتفعة على بعض المناطق في عرض البحر.وتوقعت الأرصاد الجوية في قطر استمرار الأجواء الغائمة وهطول أمطار متفرقة على مختلف مناطق البلاد.وأشارت الأرصاد إلى أن الأمطار قد تكون رعدية أحيانا على الساحل وداخل البحر خلال اليومين القادمين.وفي السعودية، تشهد مناطق عديدة أبرزها عسير وجازان هطول أمطار غزيرة، منذ يوم أمس الأربعاء.في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس في السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول أمطار غزيرة.وأشار إلى أن هذه الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول تصحبها رياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.وتوقعت الأرصاد في عمان، اليوم الخميس، تساقط أمطار متفرقة رعدية في بعض الأحيان مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة.وفي الكويت، حذر خبراء الأرصاد من سقوط أمطار صيفية غير مسبوقة على معظم مناطق البلاد، تبدأ بعد ظهر الجمعة وتتواصل حتى مساء غد السبت.وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت أن يتأثر البلد الخليجي يوم الجمعة بامتداد منخفض حراري يمد المنطقة بكتلة هوائية حارة ورطبة.وتتكاثر مع هذه الكتلة السحب مصحوبة بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وتنشط الرياح المثيرة للغبار على بعض المناطق بسبب الرياح الهابطة.أما في البحرين، فقد توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يؤدي الطقس غير المستقر لتساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا، محذرة من سقوط أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.وتوقع موقع طقس العرب تتأثر البحرين خلال اليوم وغدا بأحوال جوية غير مُستقرة ينتج عنها تساقط أمطار متفاوتة الغزارة ومصحوبة ببرق ورعد أحيانا.وفي إيران، لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بسبب انزلاقات أرضية إثر هطول أمطار شديدة على المنطقة.نشرت جمعية الهلال الأحمر صورا لفرق إنقاذ في منطقة إمام زاده داود بالعاصمة طهران شمالي البلاد.وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو للفيضانات التي ضربت محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الخليج