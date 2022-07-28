https://arabic.sputniknews.com/20220728/البرلمان-الأوكراني-يعتمد-قانونا-يمنح-بموجبه-البولنديين-حقوقا-خاصة-في-أوكرانيا-1065709914.html
البرلمان الأوكراني يعتمد قانونا يمنح بموجبه البولنديين "حقوقا خاصة" في أوكرانيا
البرلمان الأوكراني يعتمد قانونا يمنح بموجبه البولنديين "حقوقا خاصة" في أوكرانيا
قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، اليوم الخميس، إن البرلمان الأوكراني (رادا) اعتمد قانونا بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين المقيمين... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T18:47+0000
2022-07-28T18:47+0000
2022-07-28T18:47+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني
بولندا
فلاديمير زيلينسكي
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وكتب جيليزنياك على قناته في "تلغرام": "يسمح القانون للمواطنين البولنديين بالإقامة بشكل قانوني على أراضي أوكرانيا لمدة 18 شهرا، والتمتع بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأوكرانيون.وبالتالي سيحصل مواطنو بولندا على حق الدراسة في المؤسسات التعليمية، وتلقي الرعاية الطبية على قدم المساواة مع المواطنين الأوكرانيين، والتوظف بدون تصريح عمل للأجانب والحصول على مزايا اجتماعية مختلفة.يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طرح في 11 يوليو/ تموز الجاري على البرلمان مشروع القانون "بشأن منح الضمانات القانونية والاجتماعية لمواطني بولندا الموجودة على أراضي أوكرانيا"، وذلك ردا على على اعتماد بولندا لقانون بشأن مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، حسب وسائل إعلام أوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220630/المخابرات-الروسية-بولندا-تعمل-على-مشروع-إنشاء-دولة-بالوكالة-في-أوكرانيا-1064460920.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني, بولندا, فلاديمير زيلينسكي
البرلمان الأوكراني يعتمد قانونا يمنح بموجبه البولنديين "حقوقا خاصة" في أوكرانيا
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قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، اليوم الخميس، إن البرلمان الأوكراني (رادا) اعتمد قانونا بشأن الوضع القانوني الخاص للمواطنين البولنديين المقيمين في أراضي أوكرانيا.
وكتب جيليزنياك على قناته في "تلغرام": "يسمح القانون للمواطنين البولنديين بالإقامة بشكل قانوني على أراضي أوكرانيا لمدة 18 شهرا، والتمتع بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأوكرانيون.
وبالتالي سيحصل مواطنو بولندا
على حق الدراسة في المؤسسات التعليمية، وتلقي الرعاية الطبية على قدم المساواة مع المواطنين الأوكرانيين، والتوظف بدون تصريح عمل للأجانب والحصول على مزايا اجتماعية مختلفة.
يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
طرح في 11 يوليو/ تموز الجاري على البرلمان مشروع القانون "بشأن منح الضمانات القانونية والاجتماعية لمواطني بولندا الموجودة على أراضي أوكرانيا"، وذلك ردا على على اعتماد بولندا لقانون بشأن مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، حسب وسائل إعلام أوكرانية.