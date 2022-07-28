https://arabic.sputniknews.com/20220728/البنك-المركزي-الأردني-يرفع-سعر-الفائدة-بمقدار-75-نقطة-أساس-على-جميع-أدوات-السياسة-النقدية-1065697124.html

البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية

البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية

أعلن البنك المركزي الأردني، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على جميع أدوات السياسة النقدية، اعتبارا من الأحد القادم؛ وذلك للمرة الرابعة خلال هذا العام،... 28.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-28T14:20+0000

2022-07-28T14:20+0000

2022-07-28T14:20+0000

أخبار الأردن

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القاهرة - سبوتنيك. ونقل موقع "المملكة" المحلي، اليوم الخميس، عن بيان للبنك المركزي، قوله، في بيان، "لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قررت رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية، بمقدار 75 نقطة أساس؛ وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل".وأضاف أن القرار "يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية".وأشار المركزي الأردني إلى أن اللجنة قررت "الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي، لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار؛ دون تغيير عند 1.0 بالمئة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5 بالمئة للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات".إلى ذلك، أعلنت البنوك المركزية في السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، رفع سعر الفائدة لديها، ردا على قرار البنك المركزي الأمريكي.وأعلن اليوم البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 3 بالمئة.وقال البنك المركزي السعودي، في بيان عبر "تويتر"، بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، "تقرر رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3 بالمئة؛ كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس، بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50 بالمئة".وفي نفس السياق، أعلن بنك الكويت المركزي، في تقرير له، أمس، رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، لترتفع من 2.25 إلى 2.50، اعتبارا من اليوم الخميس.إلى جانب ذلك، أعلن مصرف قطر المركزي، أمس الأربعاء، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع بمقدار 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 بالمئة.كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 3.75 بالمئة؛ مشيرا إلى المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية بأنها وراء هذا الإجراء.ومن العاصمة البحرينية، المنامة، أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50 بالمئة إلى 3.25 بالمئة؛ بحسب البيان.كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 بالمئة إلى 3.00 بالمئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25 بالمئة إلى 4.00 بالمئة.هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض، من 3.75 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن، أمس الأربعاء، رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (بنسبة 0.75 بالمئة)؛ في رابع زيادة خلال العام الحالي، لمواجهة ارتفاع معدل التضخم.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/البنك-المركزي-الأردني-يرفع-سعر-الفائدة-1063719714.html

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