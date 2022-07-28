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البيت الأبيض يعلن موعد محادثة الرئيسين الأمريكي والصيني
البيت الأبيض يعلن موعد محادثة الرئيسين الأمريكي والصيني
أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ سيجريان مكالمة هاتفية في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:03+0000
2022-07-28T12:06+0000
العالم
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وجاء في تقرير البيت الأبيض: "سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي جين بينغ من جمهورية الصين الشعبية في الساعة 8:30 بتوقيت غرب الولايات المتحدة صباح اليوم. هذه هي المكالمة الخامسة بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن منصبه".وفي وقت سابق، أكد منسق الأمن القومي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي أن بايدن سوف يؤكد خلال المحادثة المقبلة مع نظيره الصيني، أن واشنطن ستظل ملتزمة بسياسة "الصين الواحدة"، فيما يتعلق بتايوان.وأوضح كيربي، خلال إفادة صحفية: "سوف يؤكد (بايدن) أنه ليس هناك تغيير في الالتزام الأميركي بسياسة الصين الواحدة"، مضيفا "الولايات المتحدة لا تريد حل التوترات في مضيق تايوان من جانب واحد وبالتأكيد ليس بالقوة".وبين كيربي أن الفرصة ستتاح لبايدن وتشين بينغ لمناقشة مجموعة من القضايا في المكالمة الهاتفية المقرر إجراؤها في الأيام المقبلة.وفي مايو/أيار الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من الجانبين، لافتًا إلى أن واشنطن ستواصل توسيع التعاون مع تايوان.وقال بلينكين في تصريحات: "نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. ولا نؤيد استقلال تايوان ونتوقع حل الخلافات عبر المضيق بالوسائل السلمية.. وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان لمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".وأوضح أن "الولايات المتحدة ستواصل توسيع التعاون مع تايوان بشأن مصالحها وقيمها المشتركة العديدة وكذلك دعم مشاركة تايوان الهادفة في المجتمع الدولي، وتعميق العلاقات الاقتصادية بما يتفق مع سياسة الصين الواحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220728/بكين-احترام-سيادة-البلاد-شرط-لتطوير-التعاول-بين-الجيشين-الصيني-والأمريكي-1065685079.html
https://arabic.sputniknews.com/20220728/هل-تعمدت-السعودية-إصابة-بايدن-بفيروس-كورونا-البيت-الأبيض-يعلق-1065680190.html
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العالم

البيت الأبيض يعلن موعد محادثة الرئيسين الأمريكي والصيني

12:03 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 28.07.2022)
© AFP 2022 / ALEX WONGالرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ سيجريان مكالمة هاتفية في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وجاء في تقرير البيت الأبيض: "سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس شي جين بينغ من جمهورية الصين الشعبية في الساعة 8:30 بتوقيت غرب الولايات المتحدة صباح اليوم. هذه هي المكالمة الخامسة بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن منصبه".
وفي وقت سابق، أكد منسق الأمن القومي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية لدى البيت الأبيض، جون كيربي أن بايدن سوف يؤكد خلال المحادثة المقبلة مع نظيره الصيني، أن واشنطن ستظل ملتزمة بسياسة "الصين الواحدة"، فيما يتعلق بتايوان.
وأوضح كيربي، خلال إفادة صحفية: "سوف يؤكد (بايدن) أنه ليس هناك تغيير في الالتزام الأميركي بسياسة الصين الواحدة"، مضيفا "الولايات المتحدة لا تريد حل التوترات في مضيق تايوان من جانب واحد وبالتأكيد ليس بالقوة".
وبين كيربي أن الفرصة ستتاح لبايدن وتشين بينغ لمناقشة مجموعة من القضايا في المكالمة الهاتفية المقرر إجراؤها في الأيام المقبلة.
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وفي مايو/أيار الماضي، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، ولا أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من الجانبين، لافتًا إلى أن واشنطن ستواصل توسيع التعاون مع تايوان.
وقال بلينكين في تصريحات: "نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. ولا نؤيد استقلال تايوان ونتوقع حل الخلافات عبر المضيق بالوسائل السلمية.. وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان لمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".
وأوضح أن "الولايات المتحدة ستواصل توسيع التعاون مع تايوان بشأن مصالحها وقيمها المشتركة العديدة وكذلك دعم مشاركة تايوان الهادفة في المجتمع الدولي، وتعميق العلاقات الاقتصادية بما يتفق مع سياسة الصين الواحدة".
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