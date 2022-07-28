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https://arabic.sputniknews.com/20220728/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-مسيرة-تقطع-أكثر-من-ألفي-كيلومتر-وتصيب-أي-هدف-ثابت-أو-متحرك-1065671423.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مسيرة تقطع أكثر من ألفي كيلومتر وتصيب أي هدف ثابت أو متحرك
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مسيرة تقطع أكثر من ألفي كيلومتر وتصيب أي هدف ثابت أو متحرك
كشف الحرس الثوري الإيراني، عن توصل إيران، في ظل ظروف الحظر، إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات المسيرة وتكنولوجيا توجيه الصواريخ البالستية. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T07:12+0000
2022-07-28T07:12+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
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وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في كلمة له خلال مؤتمر طلابي بمحافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد، إنه "باستخدام هذه التكنولوجيا، يمكن لطائرة بدون طيار أن تقطع أكثر من 2000 كيلومتر من أي نقطة وتستهدف هدفا متحركا أو نقطة محددة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف سلامي: "لقد حققنا تقنيات أقوى من هذه"، متابعا: أن "العقوبات العالمية التي فُرضت علينا لو فرضت على أي دولة أخرى لكان من المستحيل عليها أن تتجاوزها. نعلم أن هناك مشكلة، لكننا نعلم أيضا أن تسلق القمم أمر صعب".وكان سلامي قال في وقت سابق، إن أمريكا أصيبت بالوهن إلى درجة باتت فيها غائبة في السياسات الإقليمية، مؤكدا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة قد جاءت ليقول إن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ما زالا في دائرة الأولوية في سياسته الخارجية، مشيرا إلى أن بادين عاد خالي الوفاض إلى أمريكا.وفي سياق متصل، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "وجود الأمريكيين في المنطقة لم يحقق شيئا سوى الضرر".وأوضح نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، أنه "في الليلة التي سبقت توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، جاءت الغواصات الأمريكية إلى الجزيرة الفارسية بدلاً من الذهاب إلى الجزيرة العربية على الرغم من أن أنظمة التتبع الخاصة بها لا تشوبها شائبة".وأضاف فدوي أن "الغطرسة العالمية بكل حقد سعت لضرب الثورة الإسلامية بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن "الكونغرس الأمريكي أكد على الخبث والفساد في المنطقة وقت التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة".
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أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مسيرة تقطع أكثر من ألفي كيلومتر وتصيب أي هدف ثابت أو متحرك

07:12 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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كشف الحرس الثوري الإيراني، عن توصل إيران، في ظل ظروف الحظر، إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوجيه الطائرات المسيرة وتكنولوجيا توجيه الصواريخ البالستية.
وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في كلمة له خلال مؤتمر طلابي بمحافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد، إنه "باستخدام هذه التكنولوجيا، يمكن لطائرة بدون طيار أن تقطع أكثر من 2000 كيلومتر من أي نقطة وتستهدف هدفا متحركا أو نقطة محددة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
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وأضاف سلامي: "لقد حققنا تقنيات أقوى من هذه"، متابعا: أن "العقوبات العالمية التي فُرضت علينا لو فرضت على أي دولة أخرى لكان من المستحيل عليها أن تتجاوزها. نعلم أن هناك مشكلة، لكننا نعلم أيضا أن تسلق القمم أمر صعب".
وكان سلامي قال في وقت سابق، إن أمريكا أصيبت بالوهن إلى درجة باتت فيها غائبة في السياسات الإقليمية، مؤكدا أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة قد جاءت ليقول إن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ما زالا في دائرة الأولوية في سياسته الخارجية، مشيرا إلى أن بادين عاد خالي الوفاض إلى أمريكا.
وفي سياق متصل، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، إن "وجود الأمريكيين في المنطقة لم يحقق شيئا سوى الضرر".
وأوضح نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، أنه "في الليلة التي سبقت توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، جاءت الغواصات الأمريكية إلى الجزيرة الفارسية بدلاً من الذهاب إلى الجزيرة العربية على الرغم من أن أنظمة التتبع الخاصة بها لا تشوبها شائبة".
وأضاف فدوي أن "الغطرسة العالمية بكل حقد سعت لضرب الثورة الإسلامية بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن "الكونغرس الأمريكي أكد على الخبث والفساد في المنطقة وقت التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة".
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