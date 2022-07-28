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https://arabic.sputniknews.com/20220728/الخارجية-الإيرانية-الدعم-الأمريكي-غير-المشروط-لن-يغير-المصير-الحتمي-لـكيان-الأبارتايد-الصهيوني-1065688936.html
الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي غير المشروط لن يغير المصير الحتمي لـ"كيان الأبارتايد الصهيوني"
الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي غير المشروط لن يغير المصير الحتمي لـ"كيان الأبارتايد الصهيوني"
عقلت وزارة الخارجية الإيرانية على تهديم جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي ستة منازل وفيلا سكنية شرقي مدينة أريحا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:04+0000
2022-07-28T12:05+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر إن "تدمير جرافات الجيش الإسرائيلي 6 منازل سكنية للفلسطينيين شرقي أريحا، مثال على أعمال الاحتلال اليومية من تدمير وإطلاق نار وقتل وعنف وقمع واعتقال حتى بحق الأطفال وتدمير الأراضي الزراعية وقطع الأشجار وما إلى ذلك".وأضاف كنعاني، أن "استمرار هذه الهمجية، التي تحدث في ظل الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة، لن يغير المصير الحتمي لكيان الأبارتايد الصهيوني".وهدمت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ستة منازل وفيلا سكنية في سما اريحا شرقي مدينة أريحا. وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة، وهدمت 6 منازل وفيلا".يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف منذ عقود التجمعات السكنية في مدينة أريحا، عبر عمليات الهدم والترحيل والتهجير، لصالح بناء المستوطنات وإقامة تجمعات ومواقع وقواعد عسكرية.
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الإيرانية: الدعم الأمريكي غير المشروط لن يغير المصير الحتمي لـ"كيان الأبارتايد الصهيوني"

12:04 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 12:05 GMT 28.07.2022)
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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عقلت وزارة الخارجية الإيرانية على تهديم جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي ستة منازل وفيلا سكنية شرقي مدينة أريحا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر إن "تدمير جرافات الجيش الإسرائيلي 6 منازل سكنية للفلسطينيين شرقي أريحا، مثال على أعمال الاحتلال اليومية من تدمير وإطلاق نار وقتل وعنف وقمع واعتقال حتى بحق الأطفال وتدمير الأراضي الزراعية وقطع الأشجار وما إلى ذلك".
وأضاف كنعاني، أن "استمرار هذه الهمجية، التي تحدث في ظل الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة، لن يغير المصير الحتمي لكيان الأبارتايد الصهيوني".
وهدمت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، ستة منازل وفيلا سكنية في سما اريحا شرقي مدينة أريحا. وأفادت مصادر محلية، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة شاحنات داهمت المنطقة، وهدمت 6 منازل وفيلا".
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تستهدف منذ عقود التجمعات السكنية في مدينة أريحا، عبر عمليات الهدم والترحيل والتهجير، لصالح بناء المستوطنات وإقامة تجمعات ومواقع وقواعد عسكرية.
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