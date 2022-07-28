الدفاع الروسية: القوات الجوية تدمر منظومة "إس-300" أوكرانية وتحيد عشرات المسلحين في أرتيموفسك
09:48 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 10:09 GMT 28.07.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورالمروحية الهجومية "كا-52" (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
© Sputnik . Valentin Kapustin/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجو فضائية قامت بتدمير منظومة صاروخية من طراز "إس-300" أوكرانية وعملت على تحييد عشرات المسلحين في أرتيموفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم القضاء على ما يصل إلى 70 فردا وأكثر من خمس مركبات مدرعة بضربة صواريخ عالية الدقة وجهتها القوات الجوية الروسية على نقطة الانتشار المؤقت لكتيبة اللواء الآلي 72 في بلدة أرتيموفسك".
كما عمل الطيران الروسي على تحييد أكثر من 130 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين في منطقة خيرسون بضربات بأسلحة عالية الدقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة قرية توبولينوي، منطقة خيرسون، نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مواقع قتالية للقوات الأوكرانية، فقدت كتيبة لواء المشاة 60 للقوات المسلحة أوكرانيا قدرتها القتالية تمامًا. وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 130 جنديًا من هذه الوحدة".
وأضاف البيان: "في منطقة كراماتورسك، دمرت مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الروسية، منظومة أوكرانية قاذفة للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300"".
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "في منطقة قرية توبولينوي، منطقة خيرسون، نتيجة الضربات بأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية على مواقع قتالية للقوات الأوكرانية، فقدت كتيبة لواء المشاة 60 للقوات المسلحة أوكرانيا قدرتها القتالية تمامًا. وعلى مدار الـ24 ساعة الماضية، تم القضاء على أكثر من 130 جنديًا من هذه الوحدة".
وأضاف البيان: "في منطقة كراماتورسك، دمرت مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "سو-35 إس" تابعة للقوات الجوية الروسية، منظومة أوكرانية قاذفة للصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس-300"".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، وحدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات". وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تضرب فقط البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية.