https://arabic.sputniknews.com/20220728/الرئيس-الإيراني-الشعب-الإيراني-المؤمن-يشكل-عنصر-القوة-الوطنية-1065684136.html
الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية
الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "الشعب الإيراني المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية رغم اعتزازنا بالقوة العسكرية والتسليحية". 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:46+0000
2022-07-28T10:46+0000
2022-07-28T10:46+0000
إيران
أخبار إيران
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وأشار رئيسي، خلال كلمة له، اليوم الخميس، أمام أهالي مدينة كبودر آهنك، غربي إيران، إلى أن "الحرب اليوم حرب إرادات وأن شعبنا عقد العزم والإرادة للتغلب على المشاكل بالاعتماد على الدين وشعار "بمقدورنا""، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف الرئيس الإيراني، أن "أي خطوة تتخذ باتجاه تطوير البلاد هي إنتاج للقوة. وأن شعبنا المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية رغم اعتزازنا بالقوة العسكرية والتسليحية".وتابع: "العدو عقد الإرادة للوقوف أمام إرادة الشعب الإيراني وبدورنا أردنا الصمود بوجه الحظر والصعاب".وأوضح رئيسي أن "متحدث البيت الأبيض اعترف بشكل فاضخ بهزيمته أمام إيران، وأن هذا يعكس انتصار الشعب الإيراني وصوابية اعتقاده".وأكد الرئيس الإيراني أن "الحكومة الايرانية أدرجت على جدولها وبالاعتماد على الشعب، الصمود أمام الطامعين والنظام السلطوي ولن تتراجع قيد أنملة عن مواقفها، مخطابا الجمهور أنتم أهم عنصر قوة للبلاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220721/رئيس-البنك-المركزي-الإيراني-طهران-وموسكو-تحذفان-الدولار-من-مبادلاتهما-تدريجيا-1065400485.html
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إيران, أخبار إيران
الرئيس الإيراني: الشعب الإيراني المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "الشعب الإيراني المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية رغم اعتزازنا بالقوة العسكرية والتسليحية".
وأشار رئيسي، خلال كلمة له، اليوم الخميس، أمام أهالي مدينة كبودر آهنك، غربي إيران، إلى أن "الحرب اليوم حرب إرادات وأن شعبنا عقد العزم والإرادة للتغلب على المشاكل بالاعتماد على الدين وشعار "بمقدورنا""، بحسب وكالة الأنباء
الإيرانية "إرنا".
وأضاف الرئيس الإيراني، أن "أي خطوة تتخذ باتجاه تطوير البلاد هي إنتاج للقوة. وأن شعبنا المؤمن يشكل عنصر القوة الوطنية رغم اعتزازنا بالقوة العسكرية والتسليحية".
وتابع: "العدو عقد الإرادة للوقوف أمام إرادة الشعب الإيراني وبدورنا أردنا الصمود بوجه الحظر والصعاب".
وأوضح رئيسي أن "متحدث البيت الأبيض
اعترف بشكل فاضخ بهزيمته أمام إيران، وأن هذا يعكس انتصار الشعب الإيراني وصوابية اعتقاده".
وأكد الرئيس الإيراني أن "الحكومة الايرانية أدرجت على جدولها وبالاعتماد على الشعب، الصمود أمام الطامعين والنظام السلطوي ولن تتراجع قيد أنملة عن مواقفها، مخطابا الجمهور أنتم أهم عنصر قوة للبلاد".