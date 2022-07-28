https://arabic.sputniknews.com/20220728/الرئيس-العراقي-يعلق-على-اقتحام-متظاهرين-مقر-البرلمان-1065671677.html
الرئيس العراقي يعلق على اقتحام متظاهرين مقر البرلمان
الرئيس العراقي يعلق على اقتحام متظاهرين مقر البرلمان
طالب الرئيس العراقي، برهم صالح، المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم بالطريقة السلمية، مؤكدا أن هذا الحق مكفول دستوريا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T07:14+0000
2022-07-28T07:14+0000
2022-07-28T07:14+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/73/1020887356_0:223:2805:1801_1920x0_80_0_0_19df2dd4618a0acd3ce182b20f3056d0.jpg
وجاءت تصريحات صالح عقب اقتحام عدد من أنصار التيار الصدري مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.وقال برهم صالح في بيان له، إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".وشدد الرئيس العراقي على: ولفت إلى "ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته في الإصلاح، وتشكيل سلطات فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتُرسّخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".وأكد صالح أن "البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد الذي ضحى من أجله شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف".وشدد على أن تحقيق ذلك "يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.
https://arabic.sputniknews.com/20220727/رئيس-الوزراء-العراقي-يدعو-المتظاهرين-إلى-لانسحاب-الفوري-بعد-اقتحاهم-المنطقة-الخضراء-1065657937.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102088/73/1020887356_53:0:2752:2024_1920x0_80_0_0_eb8b908ed017c9495d388b049a289a48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الرئيس العراقي يعلق على اقتحام متظاهرين مقر البرلمان
تابعنا عبر
طالب الرئيس العراقي، برهم صالح، المتظاهرين بالتعبير عن رأيهم بالطريقة السلمية، مؤكدا أن هذا الحق مكفول دستوريا.
وجاءت تصريحات صالح عقب اقتحام عدد من أنصار التيار الصدري مجلس النواب في المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
وقال برهم صالح في بيان له، إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية
فوق كل اعتبار".
"ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
ولفت إلى "ضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته في الإصلاح، وتشكيل سلطات فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتُرسّخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
وأكد صالح أن "البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي في البلد الذي ضحى من أجله شعبنا على مدى عقود من الاستبداد والاضطهاد والعنف".
وشدد على أن تحقيق ذلك "يستدعي تكاتف الجميع للعمل بصفّ واحد من أجل بلدنا وتقدمه ورفعته".
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المتظاهرين بإخلاء المنطقة الخضراء
، مؤكدا أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.