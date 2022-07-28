https://arabic.sputniknews.com/20220728/الصين-تدعو-اليابان-إلى-حل-الخلاف-حول-سينكاكو-عبر-الحوار-وليس-الاستفزازات-1065688713.html
الصين تدعو اليابان إلى حل الخلاف حول سينكاكو عبر الحوار وليس الاستفزازات
الصين تدعو اليابان إلى حل الخلاف حول سينكاكو عبر الحوار وليس الاستفزازات
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، أن الصين تدعو اليابان إلى حل الخلافات بشأن جزر سينكاكو (الاسم الصيني دياويو داو) من خلال الحوار... 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T12:03+0000
2022-07-28T12:03+0000
2022-07-28T12:03+0000
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقال وو تشيان: "دياويو داو والجزر المرتبطة بها هي أراضي الصين الأصلية... أنشطة السفن الحربية الصينية في مياه الجزر مشروعة تمامًا، وليس لليابان الحق في الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة حول هذا الموضوع. نطالب اليابان بوقف أعمالها الاستفزازية والبدء في حل الخلافات من خلال الحوار لتجنب المواقف غير المتوقعة في البحر".في أوائل يوليو/ تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية أرسلت احتجاجًا إلى الصين عبر القنوات الدبلوماسية على خلفية دخول زورقي دورية صينيين إلى مياه جزر سينكاكو، في محاولة للاقتراب من سفن الصيد اليابانية، في حادثة تعتبر الخامسة عشر من نوعها هذا العام.يذكر أن جزر سينكاكو (دياويو) تعتبر منطقة متنازع عليها بين الصين واليابان. وتؤكد اليابان أنها تتواجد علي هذه الجزر منذ عام 1895 بينما تذكر الصين أن الخرائط اليابانية لعام 1783 ولعام 1785 تشير إلى أن هذه الجزر تعتبر جزرا صينية. وبعد الحرب العالمية الثانية ظلت هذه الجزر تحت سيطرة أميركية ثم تم تسليمها لليابان في عام 1972.
https://arabic.sputniknews.com/20210710/سفن-صينية-تدخل-المياه-الإقليمية-اليابانية-قبالة-جزر-سينكاكو-المتنازع-عليها-1049528366.html
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الصين, أخبار العالم الآن
الصين تدعو اليابان إلى حل الخلاف حول سينكاكو عبر الحوار وليس الاستفزازات
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، أن الصين تدعو اليابان إلى حل الخلافات بشأن جزر سينكاكو (الاسم الصيني دياويو داو) من خلال الحوار وليس الأعمال الاستفزازية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال وو تشيان: "دياويو داو والجزر المرتبطة بها هي أراضي الصين الأصلية... أنشطة السفن الحربية الصينية في مياه الجزر مشروعة تمامًا، وليس لليابان الحق في الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة حول هذا الموضوع. نطالب اليابان بوقف أعمالها الاستفزازية والبدء في حل الخلافات من خلال الحوار لتجنب المواقف غير المتوقعة في البحر".
في أوائل يوليو/ تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية أرسلت احتجاجًا إلى الصين عبر القنوات الدبلوماسية على خلفية دخول زورقي دورية صينيين إلى مياه جزر سينكاكو، في محاولة للاقتراب من سفن الصيد اليابانية، في حادثة تعتبر الخامسة عشر من نوعها هذا العام.
يذكر أن جزر سينكاكو (دياويو) تعتبر منطقة متنازع عليها بين الصين واليابان
. وتؤكد اليابان أنها تتواجد علي هذه الجزر منذ عام 1895 بينما تذكر الصين أن الخرائط اليابانية لعام 1783 ولعام 1785 تشير إلى أن هذه الجزر تعتبر جزرا صينية. وبعد الحرب العالمية الثانية ظلت هذه الجزر تحت سيطرة أميركية ثم تم تسليمها لليابان في عام 1972.