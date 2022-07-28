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العراق يجري تجربة ناجحة لأول مدفع محلي الصنع
العراق يجري تجربة ناجحة لأول مدفع محلي الصنع
أجرى العراق اليوم تجربة على أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية، وأكدت هيئة التصنيع الحربي، نجاح التجربة. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T13:57+0000
2022-07-28T13:57+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إنه تم "إجراء تجربة ناجحة بامتياز لـ (مدفع التحدي)، أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد رئيس هيئة التصنيع الحربي المهندس محمد صاحب الدراجي، أن "مصانع الهيئة تمكنت من إنتاج مدفع التحدي الذي يعتبر نموذجاً من المدفع العالمي دي 30".وأضاف "تمت صناعة كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعاً في العراق بجهود عراقية خالصة من قبل أبناء هيئة التصنيع الحربي".ولفت الدراجي إلى أنه "تم فحص المدافع من قبل مديرية الفحص والقبول في وزارة الدفاع بحضور أمر صنف المدفعية، ونتائج الفحص كانت جيدة للغاية".وتابع "تمكن العراق من صناعة مثل هذه المدافع سيسهم بتحقيق الأمن القومي للبلاد، إضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية، لأن سعر إنتاج هذه الأسلحة هو أقل من نصف الشراء والاستيراد من الخارج".وأشار إلى أن قدرة الكوادر الفنية والهندسية في هيئة التصنيع الحربي من إنتاج المدافع "يعد خطوة جبارة لدعم قدرات الجيش العراقي في الدفاع عن أرض العراق وشعبه".
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العراق يجري تجربة ناجحة لأول مدفع محلي الصنع

13:57 GMT 28.07.2022
© AFP 2022 / Ahmed Al-Rubayeقوات شيعية عراقية
قوات شيعية عراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© AFP 2022 / Ahmed Al-Rubaye
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أجرى العراق اليوم تجربة على أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية، وأكدت هيئة التصنيع الحربي، نجاح التجربة.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، إنه تم "إجراء تجربة ناجحة بامتياز لـ (مدفع التحدي)، أول مدفع عراقي الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد رئيس هيئة التصنيع الحربي المهندس محمد صاحب الدراجي، أن "مصانع الهيئة تمكنت من إنتاج مدفع التحدي الذي يعتبر نموذجاً من المدفع العالمي دي 30".
وأضاف "تمت صناعة كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعاً في العراق بجهود عراقية خالصة من قبل أبناء هيئة التصنيع الحربي".
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ولفت الدراجي إلى أنه "تم فحص المدافع من قبل مديرية الفحص والقبول في وزارة الدفاع بحضور أمر صنف المدفعية، ونتائج الفحص كانت جيدة للغاية".
وتابع "تمكن العراق من صناعة مثل هذه المدافع سيسهم بتحقيق الأمن القومي للبلاد، إضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية، لأن سعر إنتاج هذه الأسلحة هو أقل من نصف الشراء والاستيراد من الخارج".
وأشار إلى أن قدرة الكوادر الفنية والهندسية في هيئة التصنيع الحربي من إنتاج المدافع "يعد خطوة جبارة لدعم قدرات الجيش العراقي في الدفاع عن أرض العراق وشعبه".
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