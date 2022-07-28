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العراق يعلن مقتل 8 من عناصر داعش في كهف بنينوى
العراق يعلن مقتل 8 من عناصر داعش في كهف بنينوى
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف غربي محافظة نينوى. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T21:43+0000
2022-07-28T21:43+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "بعد الضربتين الجويتين اللتين نفذتهما طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16، خرجت قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى لتفتيش المكان المستهدف".وأوضح البيان أن الكهف الذي تعرض للتدمير بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله 8 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/مقتل-جندي-تركي-شمال-العراق-بعد-تعرضه-لإطلاق-نار-من-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني--1065714735.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

العراق يعلن مقتل 8 من عناصر داعش في كهف بنينوى

21:43 GMT 28.07.2022
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف غربي محافظة نينوى.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رجل يقف على خلفية ركام المباني في المنطقة التي تعرضت للاشتباكات بين القوات التركية والكردية في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، 30 مايو/ آيار 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
مقتل جندي تركي شمال العراق بعد تعرضه لإطلاق نار من مسلحي حزب العمال الكردستاني
21:35 GMT
وقال البيان: "بعد الضربتين الجويتين اللتين نفذتهما طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16، خرجت قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى لتفتيش المكان المستهدف".
وأوضح البيان أن الكهف الذي تعرض للتدمير بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله 8 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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