https://arabic.sputniknews.com/20220728/العراق-يعلن-مقتل-8-من-عناصر-داعش-في-كهف-بنينوى-1065714854.html
العراق يعلن مقتل 8 من عناصر داعش في كهف بنينوى
العراق يعلن مقتل 8 من عناصر داعش في كهف بنينوى
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف غربي محافظة نينوى. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T21:43+0000
2022-07-28T21:43+0000
2022-07-28T21:43+0000
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان: "بعد الضربتين الجويتين اللتين نفذتهما طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16، خرجت قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى لتفتيش المكان المستهدف".وأوضح البيان أن الكهف الذي تعرض للتدمير بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله 8 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/مقتل-جندي-تركي-شمال-العراق-بعد-تعرضه-لإطلاق-نار-من-مسلحي-حزب-العمال-الكردستاني--1065714735.html
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أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق يعلن مقتل 8 من عناصر داعش في كهف بنينوى
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أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، مقتل 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في ضربة جوية استهدفت أحد الكهوف غربي محافظة نينوى.
جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان: "بعد الضربتين الجويتين اللتين نفذتهما طائرات القوة الجوية بواسطة طائرات F_16، خرجت قوة من الفرقة 15 ضمن قيادة عمليات غرب نينوى لتفتيش المكان المستهدف".
وأوضح البيان أن الكهف الذي تعرض للتدمير بالكامل في سلسلة جبال عداية كان بداخله 8 عناصر من عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي
(محظور في روسيا ودول أخرى).
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.