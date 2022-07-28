https://arabic.sputniknews.com/20220728/القوات-الأوكرانية-تستخدم-ألغام-ليبستوك-خلال-الهجمات-على-دونيتسك-1065669437.html
القوات الأوكرانية تستخدم ألغام "ليبستوك" خلال الهجمات على دونيتسك
القوات الأوكرانية تستخدم ألغام "ليبستوك" خلال الهجمات على دونيتسك
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة، خلال الهجمات على دونيتسك. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T04:29+0000
2022-07-28T04:29+0000
2022-07-28T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، اليوم الخميس: "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".ولفت البيان إلى أن هذه الألغام محظورة وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/القوات-الأوكرانية-تهاجم-نقطة-تفتيش-في-بريانسك-بطائرة-مسيرة-1065580085.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تستخدم ألغام "ليبستوك" خلال الهجمات على دونيتسك
04:29 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 04:30 GMT 28.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة، خلال الهجمات على دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، اليوم الخميس: "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".
ولفت البيان إلى أن هذه الألغام محظورة وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.