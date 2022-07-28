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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/القوات-الأوكرانية-تستخدم-ألغام-ليبستوك-خلال-الهجمات-على-دونيتسك-1065669437.html
القوات الأوكرانية تستخدم ألغام "ليبستوك" خلال الهجمات على دونيتسك
القوات الأوكرانية تستخدم ألغام "ليبستوك" خلال الهجمات على دونيتسك
أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة، خلال الهجمات على دونيتسك. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T04:29+0000
2022-07-28T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، اليوم الخميس: "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".ولفت البيان إلى أن هذه الألغام محظورة وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/القوات-الأوكرانية-تهاجم-نقطة-تفتيش-في-بريانسك-بطائرة-مسيرة-1065580085.html
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أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستخدم ألغام "ليبستوك" خلال الهجمات على دونيتسك

04:29 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 04:30 GMT 28.07.2022)
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورمدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام "ليبستوك" المحظورة، خلال الهجمات على دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، اليوم الخميس: "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة".
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الأوكرانية تهاجم نقطة تفتيش في بريانسك الروسية بطائرة مسيرة
26 يوليو, 08:45 GMT
ولفت البيان إلى أن هذه الألغام محظورة وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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