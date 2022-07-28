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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220728/الكرملين-يعلق-على-موضوع-انضمام-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-إلى-روسيا-1065681265.html
الكرملين يعلق على موضوع انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا
الكرملين يعلق على موضوع انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا
علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على موضوع انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T10:20+0000
2022-07-28T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكد بيسكوف أن هذا القرار في أيدي شعوب الجمهوريتين، وأضاف: "هم يحددون مستقبلهم، إنه قرارهم".وقال بيسكوف: "لا شيء معروف، لا أستطيع أن أقول أي شيء، الشيء الوحيد الذي يمكنني تكراره هو أن سكان هاتين الجمهوريين يحددون مصيرهم وهم أنفسهم، هم من يتحدث عن مستقبلهم ويحددون هذا المستقبل. إنه قرارهم".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220726/بريطانيا-تدرج-وزير-العدل-الروسي-ومسؤولين-رفيعي-المستوى-بحكومتي-دونيتسك-ولوغانسك-على-قائمة-العقوبات--1065593069.html
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الكرملين يعلق على موضوع انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا

10:20 GMT 28.07.2022
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . wasim suliman
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علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على موضوع انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا.
وأكد بيسكوف أن هذا القرار في أيدي شعوب الجمهوريتين، وأضاف: "هم يحددون مستقبلهم، إنه قرارهم".
وقال بيسكوف: "لا شيء معروف، لا أستطيع أن أقول أي شيء، الشيء الوحيد الذي يمكنني تكراره هو أن سكان هاتين الجمهوريين يحددون مصيرهم وهم أنفسهم، هم من يتحدث عن مستقبلهم ويحددون هذا المستقبل. إنه قرارهم".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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