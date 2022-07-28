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https://arabic.sputniknews.com/20220728/الكشف-عن-ساعة-جديدة-في-يد-الرئيس-بوتين-1065693051.html
الكشف عن ساعة جديدة في يد الرئيس بوتين
الكشف عن ساعة جديدة في يد الرئيس بوتين
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرتدي ساعة جديدة في يده. 28.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-28T13:35+0000
2022-07-28T13:46+0000
روسيا
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وذكرت صفحات إعلامية روسية، أن الساعة الجديدة التي يرتديها بوتين حلت مكان الساعة السويسرية القديمة المعتادة والتي رافقته طويلا.وبحسب المصادر والصور فإن الساعة الجديدة لبوتين هي ساعة تحمل علامة تجارية تسمى " Imperial Peterhof Factory" التابعة لمصنع ساعات "راكيتا" الروسي.وفي سياق متصل، ذكرت الشركة المصنعة أن الزبون قادر على اختيار نوع الأحجار واللون والمعدن المناسب، كما يمكن للزبون طلب إنتاج ساعة بمميزات خاصة تحمل أحرفا أو شعارات.
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روسيا

الكشف عن ساعة جديدة في يد الرئيس بوتين

13:35 GMT 28.07.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 28.07.2022)
© Sputnik . Aleksey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2022
© Sputnik . Aleksey Maishev
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يرتدي ساعة جديدة في يده.
وذكرت صفحات إعلامية روسية، أن الساعة الجديدة التي يرتديها بوتين حلت مكان الساعة السويسرية القديمة المعتادة والتي رافقته طويلا.
وبحسب المصادر والصور فإن الساعة الجديدة لبوتين هي ساعة تحمل علامة تجارية تسمى " Imperial Peterhof Factory" التابعة لمصنع ساعات "راكيتا" الروسي.
وفي سياق متصل، ذكرت الشركة المصنعة أن الزبون قادر على اختيار نوع الأحجار واللون والمعدن المناسب، كما يمكن للزبون طلب إنتاج ساعة بمميزات خاصة تحمل أحرفا أو شعارات.
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